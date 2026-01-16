TOKİ 500 bin sosyal konut OCAK AYI kura takvimi 2026: İl il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: Bugün hangi ilin kura çekimi var?

12-18 OCAK TOKİ KURA TAKVİMİ

Kura takvimine göre 12-18 Ocak tarihinde hangi illerde kuraların çekileceği belli oldu.

12 Ocak Gümüşhane'de 940 ve Bayburt'ta 723,

15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1020 ve Rize'de 2 bin 42,

17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659,

18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.

Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Bakan Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.