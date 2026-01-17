TOKİ 500 bin sosyal konut SIRASI bugün hangi ilde 17 Ocak? Kura takvimi 2026 İl il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı il il sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, hak sahipleri TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulurken gözler büyükşehirlerde yapılacak kura çekimlerine çevrildi.
TOKİ sosyal konut projelerinde kura süreci hız kazandı. 500 bin konut kapsamında il il açıklanan kura sonuçları TOKİ’nin resmi sitesinde yayımlanırken, en fazla başvurunun yapıldığı büyükşehirler için kura tarihleri merak ediliyor.
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI İL İL AÇIKLANIYOR
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirildi. Bugün ise Artvin ve Rize'de kura çekimi gerçekleşecek. TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan edilecek.
12-18 OCAK TOKİ KURA TAKVİMİ
Kura takvimine göre 12-18 Ocak tarihinde hangi illerde kuraların çekileceği belli oldu.
12 Ocak Gümüşhane'de 940 ve Bayburt'ta 723,
15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1020 ve Rize'de 2 bin 42,
17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659,
18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.
Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Bakan Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek. Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.