MEB bünyesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler 20 Haziran Cuma günü karnelerini alıp tatilin tadını çıkarmaya başlayacak. 20 Haziran Cuma günü okula gidemeyecek olan öğrenciler karne notlarını ve devamsızlık bilgilerini içeren ilk döneme ait karnelerini E-Karne ile dijital olarak görüntüleyebilecek. E-Okul dijital karne nasıl görüntülenir?

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.

E-OKUL DİJİTAL KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek.

Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

E-KARNE NASIL ALINIR?

www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapıyoruz. Arama alanına e-okul yazdığımızda altta

açılan Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi sistemini tıklıyoruz.

Alttaki şekilde öğrenci listesi açılıyor. Karşısında bulunan Veli Bilgilendirme sistemini

tıklıyoruz. Bizi Bakanlığımız e-okul sistemine yönlendirecek. Tamamı tıklayarak e-okul

veli bilgilendirme sistemine giriş yapıyoruz.

Bu ekranda sol tarafta yer alan e-karneyi tıkladığımızda yeni bir ekran açılacak bu

ekranda Gösterici seçeneklerinden PDF İndir seçiyoruz. Ardından Ekran Raporlarının

altında bulunan klasör işaretini tıklayarak öğrencimizin e-karnesine ulaşabiliyoruz.

Yeni açılan alttaki şekilde e-karne ekranının üstünde yer alan yazıcı simgesini

tıklayarak yazıcıdan çıktısını alabiliriz.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?

İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebilecek.

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.

İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.

İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.