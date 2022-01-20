Özgün Okullarda karneler saat kaçta verilecek? Karne günü ders olacak mı?
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Okullarda karneler saat kaçta verilecek? Karne günü ders olacak mı?

Okullarda karne günü heyecanında sona gelindi. Ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda yarın karneler verilecek. Bu kapsamda öğrenciler "Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? İlkokul, ortaokul ve liselerde 1. dönem karne töreni saat kaçta yapılacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, Karne günü nasıl olacak? Karneler saat kaçta verilecek? Karne günü 21 Ocak Cuma günü dersler olacak mı? İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullarda karneler saat kaçta verilecek? Karne günü ders olacak mı?
karne günü

Karne töreni için nefesler tutuldu. Binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi "Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere okullara göre değişen karnelerini dağıtım saatleri, kurumlar tarafından öğrencilerine duyuruluyor. Peki, 21 Ocak karneler saat kaçta verilecek?

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem karneleri 21 Ocak Cuma günü okullarda yüz yüze olarak verilecek ancak karnesini almak için okula gidemeyen öğrenciler ve velileri de e-Okul sistemi üzerinden karneler görüntüleyebilecek.

Okullarda karne törenlerinin resmi bir saati yok bütün okullarda karne töreni saati değişiyor. Bazı okullarda sabah 8.30'da başlayan karne dağıtımının okullara göre farklılık göstermekle birlikte öğle saatlerine kadar tamamlanması bekleniyor.

KARNE GÜNÜ DERS OLACAK MI?

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