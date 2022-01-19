Özgün 21 Ocak Cuma günü okullar var mı? Karne günü ders işlenecek mi?
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21 Ocak Cuma günü okullar var mı? Karne günü ders işlenecek mi?

Milyonlarca öğrencinin beklediği karne günü heyecanına sayılı gün kaldı. Öğrenciler karne almak için sabırsızlanırken bir yandan karne alınacağı gün ders işlenip işlenmeyeceği merak edildi. Peki, 21 Ocak Cuma günü okullarda ders olacak mı? Karne günü ders işlenecek mi? Karne günü ders var mı? İşte öğrenciler ve velileri tarafından merak edilen bu sorunun yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
21 Ocak Cuma günü okullar var mı? Karne günü ders işlenecek mi?
karne günü

Okullar 21 Ocak Cuma günü kapanacak ve tatil 6 Şubat'a kadar tatil olacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 21 Ocak Cuma günü karne alacaklar. Peki, karnelerin dağıtılacağı gün ders olacak mı?

21 OCAK CUMA KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

Çalışma takvimine göre karne günleri de mesai bitimine kadar ders işlenir. Ancak öğretmenlerin inisiyatifine göre karne günü ders işlenmeyebiliyor.

YARIN 20 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

20 Ocak Perşembe günü kar tatili olan iller peş peşe belli olmaya başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 Ocak'ta kent genelinde Kahramanmaraş, Elazığ, Bilecik, Şanlıurfa, Bolu, Mersin Erdemli ilçesi Adıyaman, Malatya, Bingöl, Sinop, Bitlis ve Düzce'de 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verildi.

E-OKUL DİJİTAL KARNE GÖRÜTÜLEME

Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek.

Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

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