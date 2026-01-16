HURDA ARAÇ TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ 2026: 25 Yaş Üzeri ÖTV'siz Araç Alımı Başladı Mı, Hangi Araçları Kapsayacak?

ÖTV indirimi ve 25 yaş üstü araçlara yönelik hurda teşviki düzenlemesi otomobil piyasasında yeni bir beklenti oluşturdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlıkları süren “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile eski aracını hurdaya ayıran vatandaşların yerli üretim sıfır araçları ÖTV ödemeden satın alabilmesi hedefleniyor. Meclis süreci ve başvuru şartları ise yakından takip ediliyor.
Türkiye’de 25 yaş ve üzeri araç sahiplerini ilgilendiren ÖTV’siz sıfır araç düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni program kapsamında, hurda araç karşılığında yerli üretim otomobiller için ÖTV muafiyeti sağlanması planlanıyor. Düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmayacağı ve kapsamı merak konusu oldu.
2026’ya girilmesiyle hurda araç sahiplerinin gözü Meclis’ten gelecek olası düzenlemelere çevrildi. Yaşı yüksek araçları kapsaması beklenen yeni teşvik modeli, ÖTV indirimiyle birlikte otomobil piyasasında hareketlilik yaratabilir. Planlanan düzenleme, özellikle ilk kez araç alacaklar için kritik önem taşıyor.
Devlet destekli hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti düzenlemesi, otomobil piyasasında yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Üzerine kayıtlı aracı olmayan ve en az üç çocuk sahibi ailelere yönelik planlanan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, sosyal devlet anlayışı kapsamında dar gelirli kesimlere önemli bir avantaj sunmayı hedefliyor. Ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni destek programı yolda. Bakanlık, hurda teşviki ve ÖTV indirimini kapsayan uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. “İlk Arabam” projesi ile dar gelirli ve çok çocuklu aileler, yerli otomobile uygun fiyatlarla erişebilecek. Uzun süredir beklenen hurda teşviki için yeni bir adım atılıyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı kapsamında hem hurda teşviki hem de ÖTV indirimi sağlanarak sıfır araç alacaklara avantaj sunulacak. Programla özellikle dar gelirli ve 3 çocuk ve üzeri aileler desteklenecek.
İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 ve daha fazla çocuklu ailelere "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında katkı sağlanacak.
İLK ARABAM BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atılıyor. Bu kapsamda, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.
TALEBİN YÜKSEK OLMASI BEKLENİYOR
"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na talebin yüksek olması bekleniyor.
Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.
HURDA TEŞVİKİ YASASI ARAÇ DESTEĞİ NE ZAMAN?
