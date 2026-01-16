17.7 milyon emekliye ödenecek! Emekliye bayram müjdesi: İkramiye ödemeleri 5.000 TL mi olacak?

Taban aylığa komisyon onayı

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifi görüşülerek kabul edildi. Alt sınır aylığını 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükselten düzenlemeden 4 milyon 917 bin kişi yararlanacak. Düzenleme kapsamında Hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na toplamda 110,2 milyar liralık kaynak aktarılacak. Aynı paket içerisinde işverenlere yönelik asgari ücret desteği de netleşti. 2026 yılında işverenlere sigortalı başına günlük 42,33 lira, aylık ise 1.270 lira destek sağlanacak. İş dünyasına verilecek katkının aylık bazda 6,36 milyar lira, yıllık ise 76,37 milyar lira olacağı hesaplanıyor.