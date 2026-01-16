Benzine indirim mi, zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları, yılın ilk günlerinde küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki 16 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...
Yılın ilk günlerinde brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 16 Ocak 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI
16 Ocak Cuma günü bugün (16 Ocak) gece yarısı da benzine 1 lira 61 kuruş zam geldi.
İstanbul Avrupa yakası:
Benzin: 54,90 lira
Motorin: 53,82 lira
LPG: 29,29 lira
İstanbul Anadolu yakası:
Benzin: 54,75 lira
Motorin: 54,67 lira
LPG: 28,69 lira
Ankara:
Benzin: 55,73 lira
Motorin: 55,93 lira
LPG: 29,17 lira
İzmir:
Benzin: 56,11 lira
Motorin: 56,20 lira
LPG: 29,09 lira