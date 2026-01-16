Yeni Şafak
Suriye ordusu: PKK Kandil'den getirttiği Bahoz Erdal ile operasyon hazırlığında

Suriye ordusu: PKK Kandil'den getirttiği Bahoz Erdal ile operasyon hazırlığında

21:27 16/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
PKK elebaşlarından Bahoz Erdal'ın Kandil'den bölgeye getirdiği teröristlerle Suriye ordusuna saldırı hazırlığında olduğu belirtiliyor.
PKK elebaşlarından Bahoz Erdal'ın Kandil'den bölgeye getirdiği teröristlerle Suriye ordusuna saldırı hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK'nın işgal ettiği Fırat Nehri'nin batısını 'askeri alan' ilan etmiş ve bölgeyi terörden arındırmak için operasyonlara başlamıştı. Ordudan yapılan açıklamada, örgütün üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal’ın, 'Suriye halkına ve ordu birliklerine karşı yürütülen askeri operasyonları koordine etmek' amacıyla Kandil Dağı'ndan Tabka bölgesine geldiği belirtildi. Açıklamada, PKK'lı teröristlerin İran yapımı İHA'larla saldırı hazırlığında olduğu da ifade edildi.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 Karayolu'nda insani koridor açmıştı.

Terör örgütü YPG/SDG ise olası operasyonda canlı kalkan olarak kullanmak için sivillerin geçişine engelliyor.

Ordu, dün gece Deyr Hafir'deki bir grup YPG/SDG mensubunun silahlarını bırakarak teslim olduğunu duyurmuş, bu sabah da örgüt mensuplarına silah bırakarak teslim olmaları çağrısında bulunmuştu.

"PKK, Kandil'den getirttiği Bahoz Erdal ile operasyon hazırlığında"

Suriye ordusu tarafından akşam saatlerinden yapılan açıklamada, PKK/SDG unsurlarına ilişkin dikkat çekici iddialar gündeme getirildi.

Askeri kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, PKK’nın üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal’ın, Suriye halkına ve ordu birliklerine karşı yürütülen askeri operasyonları koordine etmek amacıyla Kandil Dağları’ndan Tabka bölgesine geldiği öne sürüldü.

"İran yapımı İHA'larla saldırı yapacaklar"

Açıklamada ayrıca, teröristlerin Halep ve doğu kırsalındaki bölgelere yönelik yeni saldırılar için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Bu kapsamda Maskanah ve Deir Hafer bölgelerine çok sayıda İran yapımı insansız hava aracının (İHA) sevk edildiği, söz konusu İHA’ların sivilleri hedef alabilecek saldırılarda kullanılmasının planlandığı belirtildi.

Suriye ordusu, sahadaki hareketliliğin yalnızca mevcut unsurlarla sınırlı olmadığını da bildirdi.

Yeni PKK grupları ile devrik rejim kalıntılarının Tabka’ya ulaştığı, buradan Deir Hafer, Maskanah ve çevresindeki konuşlanma noktalarına nakledilmelerinin planlandığı ifade edildi.

Yetkililer, söz konusu gelişmelerin bölgedeki güvenlik durumunu ciddi biçimde tehdit ettiğini savunurken, Suriye ordusunun olası saldırılara karşı gerekli önlemleri almaya devam ettiğini vurguladı.

"Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin.

Bahoz Erdal kim?

Terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin, 1969 yılında Suriye'de doğdu.

Şam'da tıp eğitimi aldı. 1990'lı yılların başında terör örgütüne katılan Hüseyin, terör örgütü içinde "Bahoz Erdal" ve "Doktor Bahoz" kod adını kullanıyor.

2004-2009 yıllarında örgütün sözde askeri kanadı Halk Savunma Güçleri'nin (HPG) başına geçen Fehman Hüseyin'in adı, Yüksekova Dağlıca taburu ile Yeşiltaş ve Şemdinli Aktütün karakollarına düzenlenen saldırıların talimatını veren kişi olarak kayıtlara geçti.

Terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan ile Fehman Hüseyin arasında 2008 yılında yaşanan ve örgüt içinde karışıklığa neden olan kavganın ardından görevden alınacağını anlayan Fehman Hüseyin, Alman dağcıların kaçırılması emrini de vermişti.

Terörist elebaşı Abdulah Öcalan'ın talimatıyla PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak 2002'de kurulan terör örgütü PYD yapılanması içinde de söz sahibi olan Fehman Hüseyin, İçişleri Bakanlığı ödül yönetmeliği kapsamında aranan teröristler listesinin yer aldığı kırmızı kategoride bulunuyor.

Suriye'de rejime karşı savaşan Tel Hamis Tugayları Sözcüsü Halid el Hasekavi, 2020 yılında yaptığı açıklamada, Hüseyin'in aracının havaya uçurularak öldürüldüğünü iddia etmişti.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
