BİM aktüel 16 Ocak 2026 kataloğu yayınlandı: Süpürge, filtre kahve makinesi, TV ve cam ürünleri satışta!

12:4416/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bu Cuma BİM'de neler var? Süpürge, TV ve cam ürünleri gib birçok ürünün yer aldığı BİM aktüel 16 Ocak 2026 kataloğu içeriğimizde.

BİM AKTÜEL 16 OCAK 2026 KATALOĞU

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL

TCL 65' 4K HDR Google Tv 29.500 TL

Philips Süpürge 5.490 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL

Philips Doğrayıcı 1.350 TL

Philips Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL

Philips Su Isıtıcı 1.190 TL

Range Kablolu Dikey Süpürge 1.250 TL

Casper Via X45 Cep Telefonu 9.990 TL

Casper Via M45 Cep Telefonu 6.990 TL

Casper Via S40 Tablet 4.990 TL

Kumtel Şarjlı Tüy Toplayıcı 249 TL

Kumtel Tüy Toplama Cihazı 149 TL

Polosmart Gaming Kulaklık 799 TL

Polosmart Gaming Klavye 549 TL















Paşabahçe Patissserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Paşabahçe Elysia Sürahi 145 TL

Paşabahçe Leafy Su Şişesi 159 TL

Paşabahçe Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi 349 TL

Paşabahçe Bouquet Kase 149 TL

Paşabahçe Leafy Tuzluk - Biberlik Seti 95 TL

Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 159 TL

Paşabahçe Petite Patisserie Servis Tabağı 159 TL

Paşabahçe Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi 249 TL

Paşabahçe Mezze Servis Tabağı 2'li 69 TL

Paşabahçe Tokio Kase / Reçellik 6'lı 149 TL










Katlanır Çocuk Küveti 579 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 329 TL

Katlanır Maşrapa 79 TL

Katlanır Su Kovası 219 TL

Dinazor Şeklli Bölmeli Masa 189 TL

Desenli Bebek Basamağı 165 TL

Bebek Banyo / Mama Oturağı 399 TL

Desenli Çocuk Çatal Kaşık Seti 129 TL

Kapaklı Desenli Oyuncak Saklama Kutusu 249 TL

Desenli Mama Takımı 109 TL

Melamin Mama Tabağı 139 TL

Desenli Çöp Kovası 39 TL

Desenli Çamaşır / Oyuncak Sepeti 149 TL












Sweat Baby Batik Yumak 139 TL


Lux Baby Yumak 139 TL

Tekli Bebek Body 49 TL

Bebek Flanel Nevresim Seti 329 TL

Bebek Flanel Yastık Kılıfı 69 TL

Bebek Flanel Lastikli Çarşaf 199 TL

Welsoft Bebek Kundak 349 TL

Erkek Çocuk Welsoft Bere 219 TL

Pelüş Figürlü Eldiven 129 TL

Çocuk Pelüş Kulaklık 119 TL

Pelüş Sırt Çantası 219 TL

Bebek Mama Önlüğü 79 TL











