Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bu Cuma BİM'de neler var? Süpürge, TV ve cam ürünleri gib birçok ürünün yer aldığı BİM aktüel 16 Ocak 2026 kataloğu içeriğimizde.
BİM AKTÜEL 16 OCAK 2026 KATALOĞU
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL
TCL 65' 4K HDR Google Tv 29.500 TL
Philips Süpürge 5.490 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL
Philips Doğrayıcı 1.350 TL
Philips Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL
Philips Su Isıtıcı 1.190 TL
Range Kablolu Dikey Süpürge 1.250 TL
Casper Via X45 Cep Telefonu 9.990 TL
Casper Via M45 Cep Telefonu 6.990 TL
Casper Via S40 Tablet 4.990 TL
Kumtel Şarjlı Tüy Toplayıcı 249 TL
Kumtel Tüy Toplama Cihazı 149 TL
Polosmart Gaming Kulaklık 799 TL
Polosmart Gaming Klavye 549 TL
Paşabahçe Patissserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
Paşabahçe Elysia Sürahi 145 TL
Paşabahçe Leafy Su Şişesi 159 TL
Paşabahçe Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi 349 TL
Paşabahçe Bouquet Kase 149 TL
Paşabahçe Leafy Tuzluk - Biberlik Seti 95 TL
Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 159 TL
Paşabahçe Petite Patisserie Servis Tabağı 159 TL
Paşabahçe Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi 249 TL
Paşabahçe Mezze Servis Tabağı 2'li 69 TL
Paşabahçe Tokio Kase / Reçellik 6'lı 149 TL
Katlanır Çocuk Küveti 579 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 329 TL
Katlanır Maşrapa 79 TL
Katlanır Su Kovası 219 TL
Dinazor Şeklli Bölmeli Masa 189 TL
Desenli Bebek Basamağı 165 TL
Bebek Banyo / Mama Oturağı 399 TL
Desenli Çocuk Çatal Kaşık Seti 129 TL
Kapaklı Desenli Oyuncak Saklama Kutusu 249 TL
Desenli Mama Takımı 109 TL
Melamin Mama Tabağı 139 TL
Desenli Çöp Kovası 39 TL
Desenli Çamaşır / Oyuncak Sepeti 149 TL
Sweat Baby Batik Yumak 139 TL
Lux Baby Yumak 139 TL
Tekli Bebek Body 49 TL
Bebek Flanel Nevresim Seti 329 TL
Bebek Flanel Yastık Kılıfı 69 TL
Bebek Flanel Lastikli Çarşaf 199 TL
Welsoft Bebek Kundak 349 TL
Erkek Çocuk Welsoft Bere 219 TL
Pelüş Figürlü Eldiven 129 TL
Çocuk Pelüş Kulaklık 119 TL
Pelüş Sırt Çantası 219 TL
Bebek Mama Önlüğü 79 TL