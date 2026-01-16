Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bu Cuma BİM'de neler var? Süpürge, TV ve cam ürünleri gib birçok ürünün yer aldığı BİM aktüel 16 Ocak 2026 kataloğu içeriğimizde.

1 /5 BİM AKTÜEL 16 OCAK 2026 KATALOĞU Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL TCL 65' 4K HDR Google Tv 29.500 TL Philips Süpürge 5.490 TL Philips Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL Philips Doğrayıcı 1.350 TL Philips Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL Philips Su Isıtıcı 1.190 TL Range Kablolu Dikey Süpürge 1.250 TL Casper Via X45 Cep Telefonu 9.990 TL Casper Via M45 Cep Telefonu 6.990 TL Casper Via S40 Tablet 4.990 TL Kumtel Şarjlı Tüy Toplayıcı 249 TL Kumtel Tüy Toplama Cihazı 149 TL Polosmart Gaming Kulaklık 799 TL Polosmart Gaming Klavye 549 TL





























2 /5 Paşabahçe Patissserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL Paşabahçe Elysia Sürahi 145 TL Paşabahçe Leafy Su Şişesi 159 TL Paşabahçe Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi 349 TL Paşabahçe Bouquet Kase 149 TL Paşabahçe Leafy Tuzluk - Biberlik Seti 95 TL Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 159 TL Paşabahçe Petite Patisserie Servis Tabağı 159 TL Paşabahçe Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi 249 TL Paşabahçe Mezze Servis Tabağı 2'li 69 TL Paşabahçe Tokio Kase / Reçellik 6'lı 149 TL



















3 /5 Katlanır Çocuk Küveti 579 TL Katlanır Çamaşır Selesi 329 TL Katlanır Maşrapa 79 TL Katlanır Su Kovası 219 TL Dinazor Şeklli Bölmeli Masa 189 TL Desenli Bebek Basamağı 165 TL Bebek Banyo / Mama Oturağı 399 TL Desenli Çocuk Çatal Kaşık Seti 129 TL Kapaklı Desenli Oyuncak Saklama Kutusu 249 TL Desenli Mama Takımı 109 TL Melamin Mama Tabağı 139 TL Desenli Çöp Kovası 39 TL Desenli Çamaşır / Oyuncak Sepeti 149 TL























4 /5 Sweat Baby Batik Yumak 139 TL

Lux Baby Yumak 139 TL Tekli Bebek Body 49 TL Bebek Flanel Nevresim Seti 329 TL Bebek Flanel Yastık Kılıfı 69 TL Bebek Flanel Lastikli Çarşaf 199 TL Welsoft Bebek Kundak 349 TL Erkek Çocuk Welsoft Bere 219 TL Pelüş Figürlü Eldiven 129 TL Çocuk Pelüş Kulaklık 119 TL Pelüş Sırt Çantası 219 TL Bebek Mama Önlüğü 79 TL



















