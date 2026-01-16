EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye 20 bin TL taban maaş ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren listede maaşını öğren

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ila 26'sı arasında banka veya PTT hesaplarına yatırılıyor. Yasanın 17'sinde ödenecek olan maaş gününe yetiştirilmesi bekleniyor. Yetiştirilmediği takdirde en düşük maaş yine 16.881 TL olarak ödenecek. Kök maaşı 17 bin 827 TL'den fazla olanlara ise yüzde 12.19 zamlık kısım yatırılacak.

Tahsis numarasının son hanesine göre SSK ve Bağ-Kur ödeme takvimi şu şekilde:

4A (SSK) emekli maaşı ödeme günleri

Tahsis numarasının son rakamı 9: 17 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 7: 18 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 5: 19 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 3: 20 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 1: 21 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 8: 22 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 6: 23 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 4: 24 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 2: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 0: 26 Ocak