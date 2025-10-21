Dünyanın en az nüfuslu 10 ülkesi belli oldu: Nüfusları 100 bine yaklaşmıyor bile...

Dünyanın en az nüfuslu ülkeleri belli oldu. Listenin başında, nüfusu birkaç yüz kişiyle sınırlı olan küçük ada ülkeleri ve şehir devletleri yer alıyor. İşte en az nüfusa sahip 10 ülke
Şehirlerin yoğun temposu, trafik, gürültü ve kalabalık bazen bunaltıcı olabilir. Daha sakin, huzurlu ve doğayla iç içe bir yaşam arayanlar için dünya üzerinde nüfusu oldukça az, sakinliğiyle ön plana çıkan ülkeler bulunuyor. İşte, kalabalıktan uzaklaşıp dingin bir hayat sürmek isteyenler için dünyanın en az nüfuslu 10 ülkesi…
10. Nauru
Nauru, resmî adıyla Nauru Cumhuriyeti ve eskiden Pleasant Adası olarak bilinen, Orta Pasifik'te bulunan bir Mikronezya ada ülkesi ve mikro devlettir. En yakın komşusu 300 kilometre doğusunda yer alan Kiribati'nin Banaba Adası'dır. Nüfusu sadece 12 bin 668 kişiden oluşmaktadır.
9. Tuvalu
Tuvalu; Büyük Okyanus'ta, dokuz adet mercan adasından oluşan Polinezya ülkesidir. İngiliz Milletler Cemiyetine üye olup devlet başkanı olarak Birleşik Krallık kralını kabul eder. A.B.D.'ye bağlı bir eyalet olan Hawaii Adası ile Avustralya arasında bulunmaktadır. Tuvalu'da yaşayan 11 bin 312 kişi bulunmaktadır.
8. Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha
Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha, Atlas Okyanusu'nun güneyinde yer alan ve Saint Helena, Ascension Adası ve Tristan da Cunha adalar grubunun oluşturduğu Britanya Denizaşırı Toprakları bölgesidir. 12 Eylül 1922 tarihinde Ascension, 12 Ocak 1938 tarihinde de Tristan da Cunha, Saint Helena'ya bağlanmıştır. Nüfusu 7729 kişiden oluşmaktadır.
7. Montserrat
Montserrat, Kuzey Amerika'da Antiller bölgesinde Birleşik Krallık'a bağlı bir ada. Adadaki volkan hareketleri canlılığını koruduğu için, zaman zaman volkanik depremler ve lav akıntıları yaşanmakta ve bölge halkı bundan etkilenmektedir. Son kayıtlara göre bölgede 4992 kişi yaşamını sürdürmektedir.
6. Falkland Adaları
Falkland Adaları ya da Malvina Adaları Güney Atlas Okyanusu'nda Patagonya'nın 480 km doğusunda bulunan takımadalar. Yaklaşık 12.000 km²'lik yüz ölçümüne sahip olan takımada Doğu Falkland, Batı Falkland ve 776 küçük adadan meydana gelir. Nüfusu son ölçümden sonra 3398 olarak belirlenmiştir.
5. Niue
Niue, Tonga'nın doğusunda, Güney Pasifik Okyanusu'nda küçük, oval bir adadır. 260 km2 yüzölçümüne ve 64 km sahil şeridine sahiptir. 200 deniz mili uzunluğunda münhasır ekonomik bölge ve 12 deniz mili uzunluğunda karasuları olduğunu iddia ediyor. Dünyanın en büyük mercan adalarından biridir. Nüfusu son sayımda 1784 olarak açıklanmış olsa da, 2020 yılı itibariyle, 2 binin üzerinde çıktığı tahmin edilmektedir.
4. Tokelau
Tokelau, Polinezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un güneyinde, Yeni Zelanda'ya tam bağımlı bir bölgedir. Birçok küçük Okyanusya ülkesi gibi mercan adalardan oluşur. Tokelau resmî olarak bir başkente sahip olmayıp, her üç mercan adasının merkezî yerleşim yerleri bulunmaktadır. Tokelau'da yaşayan insan sayısı 1499 olarak açıklanmıştır.
3. Vatikan
Vatikan, resmî adıyla Vatikan Şehir Devleti, İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız devlet. Ülkedeki yerleşik nüfus 1.000 civarındadır.
2. Pitcairn Adaları
Pitcairn Adaları ya da resmî kullanımı ile Pitcairn, Henderson, Ducie ve Oeno Adaları, Büyük Okyanus'un güneyinde volkanik kökenli dört adadan oluşan adalar topluluğu. Pitcairn Adaları, Britanya Denizaşırı Toprakları olarak Birleşik Krallık'a bağlı bir bölgedir. Nüfusu yalnızca 56 kişiden oluşmaktadır.
1. Sealand
Sealand, 1967’de İngiliz ordusunun eski binbaşısı Roy Bates ve ailesi tarafından kurulan ve hukuki statüsü tartışmalı olan platform-ada şeklinde bir "mikro ulus". Uluslararası karasularda bulunduğu için adanın devlet statüsüne çıkarılabileceğini ilan eden Bates, kendine “prens” unvanı da verdi. Sealand'de sadece 27 kişinin yaşadığı bilinmektedir.