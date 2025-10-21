Dünyanın en az nüfuslu 10 ülkesi belli oldu: Nüfusları 100 bine yaklaşmıyor bile...

5. Niue

Niue, Tonga'nın doğusunda, Güney Pasifik Okyanusu'nda küçük, oval bir adadır. 260 km2 yüzölçümüne ve 64 km sahil şeridine sahiptir. 200 deniz mili uzunluğunda münhasır ekonomik bölge ve 12 deniz mili uzunluğunda karasuları olduğunu iddia ediyor. Dünyanın en büyük mercan adalarından biridir. Nüfusu son sayımda 1784 olarak açıklanmış olsa da, 2020 yılı itibariyle, 2 binin üzerinde çıktığı tahmin edilmektedir.