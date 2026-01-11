Yeni Şafak
Adıyaman’ın 3 ilçesinde okullar tatil edildi: İşte Adıyaman'da okullar tatil edildiği ilçeler

21:0111/01/2026, Pazar
IHA
Adıyaman’ın 3 ilçesinde kar tatili
Adıyaman’ın 3 ilçesinde kar tatili

Adıyaman'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Adıyaman’ın Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artırdığı Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak 12 Ocak Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, aynı ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.


Adıyaman Valiliği, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını isterken, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

