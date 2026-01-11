Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Samsun genelinde yağmur şeklinde başlayacağı, yarın (Pazartesi) kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kara döneceği bildirildi. Meteoroloji’nin kar uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Samsun’da okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? sorusuna yanıt arıyor.

1 /4 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun için kuvvetli kar uyarısında bulundu. MGM’nin uyarısına göre, 12 Ocak Pazartesi günü özellikle iç kesimlerde kar yağışının kuvvetli olacağı, kar örtüsünün 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların Salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.

2 /4 Yetkililer, yüksek kar örtüsüne eğilimli bölgelerde çığ riskine karşı da tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Uyarının 12 Ocak 2026 saat 00.00’dan 13 Ocak 2026 saat 12.00’ye kadar geçerli olduğu belirtildi.

3 /4 Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında Samsun’un yanı sıra Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illeri de bulunuyor. Yetkililer, vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.