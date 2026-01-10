Yeni Şafak
Gaziantep TOKİ kura çekimi ne zaman? 13 bin 890 sosyal konut için tarih belli oldu!

16:4110/01/2026, Cumartesi
Gaziantep'te ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Noter huzurunda TOKİ tarafından gerçekleştirilecek çekilişle hak sahipleri belirlenecek. Peki Gaziantep TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Gaziantep kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı, İşte kura çekiminin saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılım listesi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Gaziantep’te yapılacak kura çekimiyle birlikte projeden yararlanacak vatandaşlar netlik kazanacak. Sosyal konut projesi kapsamında Gaziantep’te 13 bin 890 konut inşa edilecek. Peki Gaziantep TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Gaziantep kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı, İşte kura çekiminin saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılım listesi.

Gaziantep TOKİ kura çekimi ne zaman? 

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Gaziantep kurası 21 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek çekilişle hak sahipleri belirlenecek.

Gaziantep TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Gaziantep kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

500 bin sosyal konut projesinde Gaziantep TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.


TOKİ Gaziantep kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Gaziantep’te TOKİ konutları nereye yapılacak?

GAZİANTEP MERKEZ (ŞAHİNBEY,ŞEHİTKAMİL) 12000

ARABAN 80

İSLAHİYE 330

KARKAMIŞ 30

NİZİP 750 

NURDAĞI 200 

OĞUZELİ 300

YAVUZELİ 200 sosyal konut inşa edecek.

Gaziantep'te TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?

Gaziantep'te 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Gaziantep'te 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Gaziantep'te 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

