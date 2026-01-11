Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye’nin birçok noktasında kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in doğusu dışında yurt genelinde yağış bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu başta olmak üzere birçok bölgede yerel kuvvetli yağış, Güney Ege ve Akdeniz’de fırtına, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrilirken, öğrenciler ve veliler de “12 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller olup olmadığı, hangi şehirlerde okul tatili kararı alındığı ve valiliklerden resmi bir açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu. Peki, yarın okullar tatil mi, İstanbul, Bolu, Ankara, Afyonkarahisar, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya, Adana, Isparta'da okullar tatil olacak mı? İşte, 12 Ocak okul tatili haberinin detayları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi, İstanbul, Bolu, Ankara, Afyonkarahisar, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya, Adana, Isparta'da okul var mı? İşte haberin detayları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre kıyılar ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege(İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. MGM ve AKOM, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan son tahminlere göre megakentte sıcaklıklar hızla düşecek, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Uzmanlar, karın aniden bastırabileceği konusunda uyardı.
12 OCAK OKULLAR TATİL Mİ? OKUL VAR MI?
12 Ocak Pazartesi günü kar tatili için valiliklerden henüz bir açıklama gelmedi.
Erzurum'da aralıklarla etkisini sürdüren kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekti. Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, cami şadırvanları ile bazı ağaçların dallarında buzlanma meydana geldi.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı. İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle 1600 rakımda bulunan Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Yüzeyi tamamen donan gölet ve çevresi, güzel görüntü oluşturdu.
Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Bu arada karla beyaza bürünen köyler de güzel görüntü oluşturdu. Sarıkamış ilçesinde de karla mücadele ekipleri çalışmasını sürdürüyor. Soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu, bitki ve ağaçlar karla kaplandı.
Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Soğukların etkisiyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, nehir ve dereler buzla kaplandı.
Tunceli'de hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düşmesi sonucu ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.
Soğuk havanın etkisiyle Munzur Çayı'nın bazı kısımları buz tuttu. Çemişgezek ilçesinde de ekipler çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırmak için çalışma yürüttü.
Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Gece kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece kaydedildi. Soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, Kura Nehri yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.