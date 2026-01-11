Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Bu arada karla beyaza bürünen köyler de güzel görüntü oluşturdu. Sarıkamış ilçesinde de karla mücadele ekipleri çalışmasını sürdürüyor. Soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu, bitki ve ağaçlar karla kaplandı.

Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Soğukların etkisiyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Tunceli'de hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düşmesi sonucu ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

Soğuk havanın etkisiyle Munzur Çayı'nın bazı kısımları buz tuttu. Çemişgezek ilçesinde de ekipler çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırmak için çalışma yürüttü.

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Gece kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece kaydedildi. Soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, Kura Nehri yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.



