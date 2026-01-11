Sakarya'da okullar tatil edildi mi 12 Ocak? Valilik açıklaması var mı? İşte son durum

Sakarya'da kar yağışının şiddetini arttırması beklenirken, tatil ile ilgili resmi açıklamalar da az önce geldi. Öğrencilerin merak ettiği Sakarya'da yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı valilik tarafından verildi. İşte 12 Ocak Pazartesi günü için Sakarya Valiliğinden alınan tatil kararı.
Meteoroloji tahminlerine göre Sakarya'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Sakarya'da beklenen kar yağışıyla birlikte, okulların tatil edilip edilmediği konusu da gündeme geldi. Sakarya Valiliği ise az önce resmi açıklamayı paylaştı. İşte detaylar...
SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 OCAK
Sakarya’da yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde okullarda eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildi.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre; ilimiz genelinde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü beklenen yağışın kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı, buzlanma ve don hadisesi görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.
Okullarda eğitime ara verilen günde; anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır.” denildi.