12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER: 12. Yargı Paketinde af var mı, maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

Kapsamlı düzenlemeler içermesi beklenen 12. Yargı Paketi’nde sona yaklaşıldı. Toplam 32 maddeden oluşacağı belirtilen taslakta, 7 ayrı kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor. TBMM’ye ne zaman sunulacağı merak edilen paketle ilgili “af var mı?” sorusu da kamuoyunda en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
12. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, grup toplantısı öncesi 12. Yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"12. Yargı paketinin içeriğinde af söz konusu değil" diyen Bakan Tunç, "12. Yargı paketiyle alakalı çalışmalar sürüyor. 12. Yargı paketi yargıdaki gecikmeleri önleyecek önemli düzenlemeler içeriyor" dedi.
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ
Adalet Bakanlığının 12. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarında sona gelindi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 7 kanunda değişiklik ve düzenleme içeren taslak metin, 32 maddeden oluşuyor.
Son halinin verilmesinin ardından TBMM'ye gönderilmesi beklenen paketle, hukuk yargılamalarının etkinliğinin artırılması, yargıda gecikmenin ve bazı alanlarda dolandırıcılık suçunun önüne geçilmesi amaçlanıyor.
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
11. Yargı Paketi, 2025 yılının son günlerinde yasalaşarak yürürlüğe girmiş ve 31 Temmuz 2023’ten önce suçu kesinleşen hükümlüler için erken tahliye düzenlemesi getirmişti.
Daha kapsamlı bir infaz reformu hedefiyle hazırlanan 12. Yargı Paketi'nin önümüzdeki dönemde TBMM gündemine taşınması bekleniyor.
AK Parti Grup Başkanlığı tarafından hazırlanacak paketin, yılın ilk çeyreğinde Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.
12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ MADDELERİ NELER?
Taslak metne göre, Noterlik Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle "noter yardımcılığı" kurumu ihdas edilecek. Buna göre, hukuk fakültesi mezunu olan ve noterlik belgesi bulunan kişiler, noter yardımcısı olarak istihdam edilecek.
Birinci sınıf noterliklerde, noter yardımcısı ünvanıyla bir kişinin istihdam edilmesi zorunlu hale gelirken, diğer noterliklerde ise isteğe bağlı noter yardımcısı istihdam edilebilecek.
Değişiklikle, noterler tarafından düzenlenen belgeler üzerinde karekodun yer alması zorunlu hale gelecek.
Belgenin içeriği ve geçerliliği, Türkiye Noterler Birliğine ait uygulama veya internet sitesi üzerinden karekodla kontrol edilebilecek. Böylece, belgeler üzerinde yapılabilecek sahteciliklerin engellenmesi amaçlanıyor.