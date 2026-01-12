MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ne zaman yapılacak? 2026 yılının ilk TCMB toplantı tarihi açıklandı mı?

Piyasaların yakından takip ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı için geri sayım başladı. 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı tarih merak edilirken, kritik karar öncesi gözler toplantı takvimine çevrildi.
Merkez Bankası’nın yeni yılın ilk faiz kararını vereceği toplantı tarihi gündemdeki yerini aldı. 2026 yılına ilişkin para politikası adımlarının ilk işareti olacak toplantının ayın kaçında yapılacağı yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından araştırılıyor.
MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ
Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:
22 Ocak 2026
12 Mart 2026
22 Nisan 2026
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026