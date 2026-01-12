Yeni Şafak
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ne zaman yapılacak? 2026 yılının ilk TCMB toplantı tarihi açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ne zaman yapılacak? 2026 yılının ilk TCMB toplantı tarihi açıklandı mı?

12:1112/01/2026, Pazartesi
Piyasaların yakından takip ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı için geri sayım başladı. 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı tarih merak edilirken, kritik karar öncesi gözler toplantı takvimine çevrildi.

Merkez Bankası’nın yeni yılın ilk faiz kararını vereceği toplantı tarihi gündemdeki yerini aldı. 2026 yılına ilişkin para politikası adımlarının ilk işareti olacak toplantının ayın kaçında yapılacağı yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından araştırılıyor.

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

