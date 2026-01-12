Kariyer Kapısı sonuç sorgulama EKRANI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı 2026 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 3 bin personel alımı sürecinde sonuç aşamasına geçildi. 26 Aralık’ta sona eren başvuruların ardından değerlendirme işlemleri başlarken, adaylar sonuçların Kariyer Kapısı üzerinden ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. Yerleştirmeler KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak.
3 bin personel alımı için başvuru yapan adayların gözü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından inceleme süreci başlarken, şartları karşılamayan adayların müracaatları değerlendirme dışı bırakılacak. Sonuçlar yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 26 Aralık’ta tamamlanırken değerlendirme işlemleri yaklaşık iki haftadır devam ediyor.
Ataması yapılacak personeller, sonuçların duyurulması ile belli olacak. ASHB personel alımı sonuçlarının en geç Ocak ayının ikinci haftasına kadar açıklanması bekleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları, kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden duyurulacak. Adaylara ayrıca sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek.
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyonlardaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecek.
Aday, kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri bu sıralamayla devam edecektir.
KPSS puanlarının eşit olması halinde;diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.
PERSONEL ALIMINA BAŞVURU YAPANLAR DİKKAT
Personel alımı sonuçları ilan edildikten sonra atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacak. Belirlenen süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adayların atamaları geçersiz sayılacak. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların da atamaları iptal olacak. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
PERSONEL ALIMI DAĞILIMI
Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) 1.449
Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı) 580
Destek Personeli (Engelli Bakıcısı) 194
Sosyal Çalışmacı 169
Psikolog 130
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 112
Destek Personeli (Temizlik) 98
Hemşire 63
Çocuk Gelişimcisi 53
Diğer: 152