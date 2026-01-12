Kariyer Kapısı sonuç sorgulama EKRANI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı 2026 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyonlardaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecek.

Aday, kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri bu sıralamayla devam edecektir.

KPSS puanlarının eşit olması halinde;diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.