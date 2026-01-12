TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, talep toplama yöntemiyle satışa sunulan Konya Bozkır Yukarı Mahalle 3.Etap158/250.000 Konut Projesinin Konut Belirleme Kurası gerçekleştirildi Konutu belirlenen konut alıcıları, 22 – 30 Ocak 2026 tarih aralığında Halk Bankası Bozkır Şubesinde sözleşme imzalayacak. İşte TOKİ Konya Bozkır konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Konya İli, Bozkır İlçesi, 3. Etap Yukarı Mahalle 158 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Söz konusu proje kapsamında inşa ettirilen; 2 oda 1 salon nitelikli 126 adet, 3 oda 1 salon nitelikli 32 adet olmak üzere toplam 158 adet konut için Konut Belirleme Kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Konya Bozkır konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.