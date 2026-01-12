İL İL TOKİ 500 bin konut kura çekim tarih YAYIN SAYFASI 2025-2026: TOKİ İstanbul, Mersin, Trabzon, Kocaeli, Adana, Sakarya kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ ANTALYA, BURSA, GAZİANTEP, DİYARBAKIR, HATAY, ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya'da 13 bin 213, Bursa'da 17 bin 225, Gaziantep'te 13 bin 890, Diyarbakır'da 12 bin 165, Hatay'da 13 bin 289 ve Eskişehir'de ise 6 bin 55 konut inşa edilecek. Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay ve Eskişehir'de TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor.