Altın fiyatları cuma günü yükselişini sürdürdü, haftayı da rekora yakın bir seviyeden kapatmıştı. İran’daki protestoların tırmanması, ABD’nin bölgeye yönelik müdahale sinyalleri ve Fed Başkanı Jerome Powell hakkındaki soruşturma süreci, altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikleyen ana unsurlar oldu. Bugün altın ne kadar? Altın yükseldi mi, düştü mü? İşte 12 Ocak 2026 sabahı itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada çeyrek, gram, tam ve ons altın satış fiyatlarında son durum ve uzmanların kritik uyarıları.

1 /11 Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ABD’den gelen siyasi belirsizlik haberleri, altını yeniden "güvenli liman" haline getirdi. 12 Ocak 2026 Pazartesi gününe tarihi zirveyle başlayan altın fiyatları, hem ons hem de iç piyasada gram bazında tüm zamanların rekorunu kırdı. Yatırımcılar ve vatandaşlar "Gram altın 7.000 TL olur mu?" sorusuna yanıt ararken, piyasalardaki hareketlilik sürüyor.

2 /11 İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi canlı altın fiyatlarına dair merak edilen detaylar…





3 /11 KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (12 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 6.352,01₺ Gram Altın Satış: 6.352,81₺









4 /11 Çeyrek Altın Alış: 10.514,00₺ Çeyrek Altın Satış: 10.583,00₺



























5 /11 Yarım Altın Alış: 21.028,00₺ Yarım Altın Satış: 21.166,00₺









6 /11 Tam Altın Alış: 41.923,00₺ Tam Altın Satış: 42.167,00₺











7 /11 Ata Altın Alış: 43.052,00₺ Ata Altın Satış: 43.332,00₺

8 /11 22 Ayar Bilezik Alış: 5.867,26₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.125,81₺

9 /11 Gram Altında Yeni Rekor: 6.300 TL Sınırı Aşıldı İç piyasada dolar/TL kurundaki hareketlilik ve ons altındaki yükselişin birleşmesiyle gram altın, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 6.352 TL bandına ulaştı. Analistler, bu yükseliş trendinin küresel siyasi gerginlikler durulmadığı sürece devam edebileceğini öngörüyor.

10 /11 Küresel Piyasalarda Ons Altın Tansiyonu: 4.500 Doların Üzeri Uluslararası piyasalarda ons altın, 4.567 dolar seviyelerine çıkarak küresel bir şok etkisi yarattı. Bu yükselişin arkasında yatan temel sebepler:

İran'daki Siyasi Karışıklık: Bölgesel çatışma riskinin artması.

Trump ve Fed Gerginliği: Başkan Donald Trump’ın Fed Başkanı Powell’a yönelik sert tutumu ve başlatılan yasal süreçler.



