Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Valilik açıklaması var mı? Tatil detayları belli oldu

18:2612/01/2026, Pazartesi
Kahramanmaraş'ta okulların tatil edilmesine yönelik resmi açıklama az önce geldi. Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde görülmesiyle birlikte, tatil detayları da netleşti. Meteoroloji tahminleri doğrultusunda Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Peki Kahramanmaraş'ta 13 Ocak (Yarın) okullar tatil edildi mi? İşte resmi duyuru.

Ülke genelinde birçok ile soğuk ve kar yağışlı hava etkisini gösteriyor. Kahramanmaraş'ta da olumsuz hava şartları bazı bölgelerde ektisini hissettiriyor. Öğrencilerin yakından takip ettiği tatil konusuyla ilgili de resmi açıklamalar geldi. İşte Kahramanmaraş'ta eğitim ile ilgili alınan kararlar.

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 OCAK

Kahramanmaraş’ın bazı ilçelerinde eğitime 13 Ocak Salı günü için ara verildi.


Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.


Kurumdan yapılan açıklamada 13 Ocak Salı günü il genelinde eğitim öğretime devam edileceği, ancak bazı bölgelerde olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi. Bu çerçevede Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamanın devamında ise Türkoğlu ilçesine bağlı Murat Çakıroğlu İlkokulu Ortaokulu’nda, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli, Çatmayayl, Ağabeyli,Kemalli, Başdervişli, Budaklı,Beşenli’de, Pazarcık ilçesine bağlı Nacar, Sakarkaya, Göynük, Gücük, Tetirlik, Yumaklıcerit ile Onikişubat ilçesine bağlı Tekir, Ilıca, Suluyayla ve Döngele mahallelerinin tamamında, Kürtül ve Kalekaya mahallelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda Salı günü için okulların tatil edildiği ifade edildi.


