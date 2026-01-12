Ordu TOKİ kura çekilişi ne zaman ve saat kaçta?

Benzer şekilde, 500 bin sosyal konut TOKİ kurası genel takvimi 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak devam ediyor. Ordu ili için henüz resmi kura tarihi açıklanmamış olsa da, 25 Ocak 2026 Pazar günü kura çekilişinin gerçekleşmesi bekleniyor. Kura tarihleri için TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden güncel duyurular takip edilebiliyor.