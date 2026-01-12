Yeni Şafak
TOKİ Ordu kura çekilişi ne zaman, 500 bin konut kura tarihi belli oldu mu?

16:1312/01/2026, Pazartesi
Ordu TOKİ kura çekilişiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 bin 334 konutun inşa edileceği TOKİ Ordu kura çekilişinin tarihi ve detayları araştırılıyor. TOKİ Ordu kurasına başvuran vatandaşlar, kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve kuraya katılacak isim listesinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte TOKİ konut kurası çekilişi detayları.

Ordu TOKİ kura çekilişi, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ordu ili için gerçekleştirilecek TOKİ kurası, TOKİ Ordu kura çekiliş tarihi, Ordu'da inşa edilecek sosyal konutların hak sahiplerini belirleyecek kura takvimi merak konusu. Başvuru yapan vatandaşlar, isim listesi ve katılım durumunu sorgulayarak süreci yakından takip ediyor. Peki TOKİ Ordu kura çekilişi ne zaman, 500 bin konut kura tarihi belli oldu mu?

Ordu TOKİ kura çekilişi ne zaman ve saat kaçta?

Benzer şekilde, 500 bin sosyal konut TOKİ kurası genel takvimi 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak devam ediyor. Ordu ili için henüz resmi kura tarihi açıklanmamış olsa da, 25 Ocak 2026 Pazar günü kura çekilişinin gerçekleşmesi bekleniyor. Kura tarihleri için TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden güncel duyurular takip edilebiliyor. 

TOKİ Ordu kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

500 bin sosyal konut projesinde Ordu TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.


TOKİ Ordu kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Ordu TOKİ konutları nereye yapılacak?

ORDU ALTINORDU 1500

AYBASTI 76

ÇAMAŞ 39

ÇATALPINAR 77

ÇAYBAŞI 31

FATSA 750

GÖLKÖY 100

GÜLYALI 50

GÜRGENTEPE 52

KABADÜZ 79

KORGAN 80

ÜNYE 500 sosyal konut inşa edecek. 

