Hafıza'nın 107'nci bölümü yayında: İran'daki kaos devrim mi işgal mi?

21:0312/01/2026, lundi
Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik'in moderatörlüğünde yayınlanan Hafıza, 107'nci bölümüyle ekranlara geldi. Çelik, Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak ve Yazar Muhammed Berdibek İran'da yaşanan protestoları ele alarak 'devrim mi işgal mi?' başlığını masaya yatırıyor.

Yeni Şafak’ın ses getiren programı Hafıza, 107. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Gazeteci Ersin Çelik, Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak ve Yazar Muhammed Berdibek bu bölümde küresel güç mücadelesinin arka planını ele alarak Venezuela'daki petrolün Batılı güçler tarafından paylaştırılmasını tartışıyor. Ayrıca İran'da günlerdir süren protestoların arka planını ele alıyor.

Hafıza'nın yeni bölümünü buradan izleyebilirsiniz:



