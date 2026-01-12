Açık Öğretim Ortaokulunun 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem yeni kayıt işlemleri; 08 Ocak 2026 tarihinden 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak. Peki MEB açıköğretim ortaokul ve lise kayıtları nerede ve nasıl yapılacak? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL yeni kayıt tarihleri ile sınav takvimini duyurdu. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem yeni kayıt işlemleri; e-Okul sisteminde 2025-2026 eğitim öğretim yılında aktif kaydı olan öğrenciler için Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından e-Okulda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1.dönem dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar, diğer öğrenciler için ise 08 Ocak 2026 tarihinden 27 Ocak 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.
AÖL ikinci dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman?
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kayıt yenileme işlemleri; açık öğretim okullarında 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminde öğrencilik durumu aktif öğrenci olanlar için birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar, öğrencilik durumu kayıt yenilememiş ve beklemeli öğrenci durumunda olanlar için ise 08 Ocak 2026 tarihinden 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.
AÖL Kayıt İşlemleri İçin Başvurular Nereye Yapılacak?
Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi kayıtları halk eğitimi merkezlerinde,
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıtları yüz yüze eğitim verilen okul/kurumlarda yapılacak.
Açık öğretim okullarında kayıtlı sınav katılım ücret muafiyeti olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemleri için 444 0 632 Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ile iletişime geçerek veya halk eğitimi merkezi müdürlükleri ile yüz yüze eğitim veren okul/kurumlarına başvurarak kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilecekler.
AÖL Sınav Tarihleri:
Yazılı Sınav: 14-15 Mart 2026
e-Sınav: 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında
Sınav Sonuçları: 22 Nisan 2026
e-Sınav Randevuları: 07-26 Şubat 2026
AÖL Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri Nasıl Yapılacak?
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler; https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx,
Açık öğretim liselerinde kayıtlı öğrenciler; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx,
internet adreslerinden öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile veya aynı ekrandaki e-devlet giriş kısmından e-devlet şifrelerini kullanarak sınav merkezi belirleme ve güncelleme işlemlerini kayıt tarihleri arasında yapabilecekler.