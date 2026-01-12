Milli Eğitim Bakanlığı AÖL yeni kayıt tarihleri ile sınav takvimini duyurdu. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem yeni kayıt işlemleri; e-Okul sisteminde 2025-2026 eğitim öğretim yılında aktif kaydı olan öğrenciler için Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından e-Okulda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1.dönem dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar, diğer öğrenciler için ise 08 Ocak 2026 tarihinden 27 Ocak 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.