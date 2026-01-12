Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 192 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor. Yağışların aralıklarla bir süre daha etkili olması beklenen kentte, okulların tatil edilmesine yönelik Bingöl Valiliğinden gelecek açıklamalar ise heyecanla bekleniyor. Peki Bingöl’de yarın 13 Ocak okullar tatil mi? Bingöl Valiliğinden kar tatili açıklaması var mı? İşte Bingöl’de kar yağışında son durum ve okul tatil hakkındaki gelişmeler.

1 /3 Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 55, ilçelerden Adaklıda 30, Genç’te 39, Karlıova’da 25, Kiğı’da 12, Solhan’da 5, Yayladere’de 20 ve Yedisu’da 6 olmak üzere toplamda 192 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolların açılması için çalışma başlatıldı.

2 /3 Bingöl’de kar yağışı var mı okullar tatil mi? Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Bingöl’de okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten 13 Ocak Salı kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranırken, Bingöl’de okullar tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.