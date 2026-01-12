Yeni Şafak
Bingöl’de yarın 13 Ocak okullar tatil mi? Bingöl Valiliğinden kar tatili açıklaması var mı? 192 köy yolu ulaşıma kapandı

13:4112/01/2026, Pazartesi
Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 192 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor. Yağışların aralıklarla bir süre daha etkili olması beklenen kentte, okulların tatil edilmesine yönelik Bingöl Valiliğinden gelecek açıklamalar ise heyecanla bekleniyor. Peki Bingöl’de yarın 13 Ocak okullar tatil mi? Bingöl Valiliğinden kar tatili açıklaması var mı? İşte Bingöl’de kar yağışında son durum ve okul tatil hakkındaki gelişmeler.

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 55, ilçelerden Adaklıda 30, Genç’te 39, Karlıova’da 25, Kiğı’da 12, Solhan’da 5, Yayladere’de 20 ve Yedisu’da 6 olmak üzere toplamda 192 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Bingöl’de kar yağışı var mı okullar tatil mi?

Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Bingöl’de okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten 13 Ocak Salı kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranırken, Bingöl’de okullar tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Bingöl Valiliği tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise Erzurum kara yolunun bir kısmının trafiğe kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 kilometreleri arası (Kervansaray kavşağı ile Bingöl-Erzurum İl sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 11.00 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır” denildi. Açıklamada ayrıca, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 0-31 kilometreleri arasının da TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi.

