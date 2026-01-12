Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MEB 1. Dönem e-Okul VBS not ve devamsızlık sorgulama ekranı 2026

MEB 1. Dönem e-Okul VBS not ve devamsızlık sorgulama ekranı 2026

14:3212/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karneler ne zaman basılacak?
Karneler ne zaman basılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminde sona yaklaşılırken karne heyecanı da başladı. 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılacak olmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne yöneldi. Not ve devamsızlık bilgilerini kontrol eden öğrenciler, not girişlerinin ne zaman kapanacağını araştırıyor.

Okullarda birinci dönemin tamamlanmasına sayılı günler kala e-Okul sistemi yoğunluk yaşıyor. Karnelerin 16 Ocak 2026’da verilecek olması nedeniyle sınav, sözlü ve devamsızlık bilgilerini takip eden öğrenciler, öğretmenlerin not girişlerini hangi tarihe kadar yapabileceğini merak ediyor.

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalıyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.

#Karne
#okul
#Öğrenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi, ne zaman onaylanacak? 20 bin TL taban maaş bu ay ödenecek mi? KÖK aylıkta yeni düzenleme