MEB 1. Dönem e-Okul VBS not ve devamsızlık sorgulama ekranı 2026

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminde sona yaklaşılırken karne heyecanı da başladı. 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılacak olmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne yöneldi. Not ve devamsızlık bilgilerini kontrol eden öğrenciler, not girişlerinin ne zaman kapanacağını araştırıyor.
Okullarda birinci dönemin tamamlanmasına sayılı günler kala e-Okul sistemi yoğunluk yaşıyor. Karnelerin 16 Ocak 2026’da verilecek olması nedeniyle sınav, sözlü ve devamsızlık bilgilerini takip eden öğrenciler, öğretmenlerin not girişlerini hangi tarihe kadar yapabileceğini merak ediyor.
E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?
e-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalıyor.
E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.