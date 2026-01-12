MEB 1. Dönem e-Okul VBS not ve devamsızlık sorgulama ekranı 2026

Okullarda birinci dönemin tamamlanmasına sayılı günler kala e-Okul sistemi yoğunluk yaşıyor. Karnelerin 16 Ocak 2026’da verilecek olması nedeniyle sınav, sözlü ve devamsızlık bilgilerini takip eden öğrenciler, öğretmenlerin not girişlerini hangi tarihe kadar yapabileceğini merak ediyor.

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalıyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?