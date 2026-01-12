13 Ocak (yarın) okullar tatil mi? Ankara, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Tokat kar tatili gelişmeleri MEB-Valilik açıklamaları peş peşe geldi

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

İstanbul Valiliği tarafından henüz 13 Ocak Salı günü için karar verilmedi. İstanbul’da bazı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Silivri ve Çatalca’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini hissettirdi.

Avrupa Yakası’nda Büyükçekmece, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü, Arnavutköy yağış aralıklarla devam ediyor. Benzer şekilde Bahçelievler ve Bakırköy’de ise sulu kar yağıyor. Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. 13 Ocak Salı günü için değerlendirmeler devam ediyor. İstanbul için henüz il genelinde veya ilçe bazlı kar tatili kararı bulunmuyor.