EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA: Memur ve memur emeklisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14-15 günlük...

Yılın ilk yarısında geçerli olacak memur zammının 6 aylık enflasyon farkıyla netleşmesinin ardından gözler maaş farklarının ödeme takvimine çevrildi. Zamlı maaşların hangi tarihten itibaren hesaplara yatacağı ve memur ile memur emeklilerinin oluşan farkları ne zaman alacağı merak ediliyor.
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak artış oranının belli olmasıyla birlikte ödeme süreci gündeme geldi. Enflasyon farkı kaynaklı zam sonrası oluşan maaş farklarının hangi tarihte yatırılacağı kamuoyunda yakından takip ediliyor.
MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Maaş ve ücretler 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor.
Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunuyor, daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanıyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6.85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 oldu.
50 bin 503 TL olan en düşük memur maaşı 59 bin 896 TL'ye çıktı.
1.000 TL'lik seyyanen zammın eklenmesiyle en düşük memur maaşı alan vatandaşın cebine 60 bin 896 TL girecek.
MEMURA FARK OLUŞTU
Memurlar ve memur emeklileri yüzde 11 olan toplu sözleşme artışının üzerine 6,85 puan enflasyon farkı alacak. Böylece memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışları yüzde 18.60 olarak hesaplandı.
En düşük memur emeklisi maaşı ise yüzde 18.60 oranındaki artışla 27.772 TL'ye yükseldi. Yeni oranlarla en düşük memur maaşı ise 61.890 TL olarak hesaplandı.
MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur zam farkının hesaplara yatacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacak.