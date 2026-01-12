Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Adıyaman’da yarın okullar tatil edildi mi? 13 Ocak Adıyaman Valiliği kar tatili açıklaması

Adıyaman’da yarın okullar tatil edildi mi? 13 Ocak Adıyaman Valiliği kar tatili açıklaması

20:1712/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Adıyaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi. Özellikle öğrencilerin heyecanla beklediği kar tatili haberini paylaşan valilik, kamu kurumlarında çalışanlara yönelik idari izin detaylarını da paylaştı. İşte 13 Ocak Adıyaman okul tatili hakkında yapılan resmi duyuru.

Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu değerlendirmeleri sonrasında, Adıyaman'da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olduğu kentte, öğrenciler de tatil haberlerini yakından takip etmeye başlamıştı. Son dakika açıklaması ise az önce Adıyaman Valiliğinden geldi.

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 13 OCAK


Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini sürdürmesi ve muhtemel olumsuzluklara karşı Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinin genelinde, ayrıca merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. 


Açıklamada söz konusu ilçe ve köylerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ


Adıyaman’da, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Gerger, Sincik ve Çelikhan ilçelerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.


Kentte önceki gece saatlerinde etkisini arttırarak devam eden yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı. Adıyaman İl Özel İdare ekipleri ise yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolda mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarılırken, yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu. 

#adıyaman
#kar tatili
#okul tatili
#13 ocak
#adıyaman valiliği
#kar yağışı
#eğitime ara
#Adıyaman'da okullar tatil mi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Ocak yarın İstanbul'da okul açık mı, ders var mı? Valilik açıklaması son durum