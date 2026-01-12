13 Ocak 2026 Salı günü Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?

13 Ocak 2026 Salı günü için şu ana kadar Ankara Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut bilgiler ışığında, Ankara’da eğitim-öğretimin Salı günü itibarıyla normal seyrinde devam etmesi bekleniyor. Valilik yetkililerinin, hava koşullarını ve sahadaki durumu anlık olarak takip ettiği; olası risklerin artması durumunda yeni bir değerlendirme yapılabileceği ifade ediliyor.







