Ankara’da yarın (13 Ocak Salı) okullar tatil edilecek mi? Ankara Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması

14:3512/01/2026, понедельник
Ankara'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Ankara Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü için eğitim-öğretime ilişkin tatil kararını kamuoyuyla paylaştı. 12 Ocak’ta eğitime ara verilmesinin ardından gözler yarın için alınacak karara çevrildi. Ankara’da yarın (13 Ocak Salı) okullar tatil edilecek mi? Ankara Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklamasının ayrıntıları.

Başkent Ankara’da son günlerde etkisini giderek artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitim-öğretim hayatını yakından ilgilendiren önemli soruları yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün art arda yayımladığı kar yağışı, don ve buzlanma uyarılarının ardından “Ankara’da yarın okullar tatil mi?” sorusu gündeme geliyor.

Ankara’da Yarın Okullar Tatil mi?

Ankara Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıklamıştı. Bu kararın ardından öğrenciler, veliler ve eğitimciler için “yarın okullar tatil mi Ankara”, “Ankara’da yarın okul var mı?” soruları daha da önem kazandı.


13 Ocak 2026 Salı günü Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?

13 Ocak 2026 Salı günü için şu ana kadar Ankara Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut bilgiler ışığında, Ankara’da eğitim-öğretimin Salı günü itibarıyla normal seyrinde devam etmesi bekleniyor. Valilik yetkililerinin, hava koşullarını ve sahadaki durumu anlık olarak takip ettiği; olası risklerin artması durumunda yeni bir değerlendirme yapılabileceği ifade ediliyor.



ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNİ


Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

