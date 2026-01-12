Yeni Şafak
Rize TOKİ kura tarihi: TOKİ Rize 500 bin konut kurası saat kaçta çekilecek?

15:3912/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ tarafından yürütülen kura çekilişleri, ilan edilen takvim çerçevesinde sürüyor. Bu kapsamda 2 bin 42 sosyal konutun yapılacağı Rize için kura tarihi netleşti. TOKİ, Rize sosyal konut kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanların listesini de yayımladı. Peki Rize TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? TOKİ Rize 500 bin konut kurası saat kaçta gerçekleştirilecek?

500 bin sosyal konut kura çekilişleri TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. 2 bin 42 sosyal konutun inşa edileceği Rize konut kura çekiliş tarihi belli oldu. TOKİ Rize sosyal konut kurasına katılacak isimler ile başvurusu reddedilenlerin isimleri de açıklandı. Peki Rize TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Rize 500 bin konut kurası saat kaçta?

Rize TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

2 bin 42 sosyal konutun inşa edileceği Rize konut kurası, 15 Ocak tarihinde İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde saat 11.00’da gerçekleştirilecek.

TOKİ Rize kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Hemşin, Güneysu, İkizdere, Pazar, Çayeli, Ardeşen kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

RİZE TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ 500 bin konut kura çekimi canlı yayında, noter huzurunda yapılacak. 500 bin konut kura çekimi canlı yayını TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. 


RİZE KURASI CANLI İZLE: TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

