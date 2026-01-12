500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ tarafından yürütülen kura çekilişleri, ilan edilen takvim çerçevesinde sürüyor. Bu kapsamda 2 bin 42 sosyal konutun yapılacağı Rize için kura tarihi netleşti. TOKİ, Rize sosyal konut kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanların listesini de yayımladı. Peki Rize TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? TOKİ Rize 500 bin konut kurası saat kaçta gerçekleştirilecek?

2 /4 Rize TOKİ kurası ne zaman çekilecek? 2 bin 42 sosyal konutun inşa edileceği Rize konut kurası, 15 Ocak tarihinde İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde saat 11.00’da gerçekleştirilecek.