Meysu Gıda’nın halka arzına ilişkin talep toplama süreci 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde tamamlandı. Şirketin 1 TL nominal değerli payları, 7,50 TL fiyattan yatırımcılara sunuldu. Şirketin sermayesini temsil eden toplam 870.000.000 TL nominal değerli pay, Kotasyon Yönergesi’nin 8. maddesi çerçevesinde borsa kotuna alındı. Peki Meysu ne zaman işlem görecek?
Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) halka arz süreci kapsamında 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemleri resmen sona erdi. 7,50 TL sabit fiyatla talep toplayan şirketin paylarına, tahsisat tutarının tam 8,5 katı büyüklüğünde dev bir talep geldi. Halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 312 milyon 500 bin TL oldu. Peki, Meysu Gıda (MEYSU) kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Dağıtımda esas alınan tahsisat oranları yatırımcı gruplarına göre belirlendi. Yurt içi bireysel yatırımcılara halka arz edilen payların %45’i tahsis edildi. Yüksek talepli yatırımcılar için tahsisat oranı %10 olarak uygulanırken, yurt içi kurumsal yatırımcılar için de yine %45 oranında tahsisat yapıldı. Halka arza ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayıları yatırımcı grubu bazında ayrıca tablolarla kamuoyuna sunuldu.
MEYSU GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?
Meysu Gıda halka arzında bireysel yatırımcılara ortalama 122 Lot (915 TL) dağıtım yapıldı.
MEYSU GIDA (MEYSU) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Meysu Gıda’nın borsa işlem tarihi belli oldu. Meysu Gıda MEYSU koduyla 13 Ocak Salı gününden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.