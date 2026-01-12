Dağıtımda esas alınan tahsisat oranları yatırımcı gruplarına göre belirlendi. Yurt içi bireysel yatırımcılara halka arz edilen payların %45’i tahsis edildi. Yüksek talepli yatırımcılar için tahsisat oranı %10 olarak uygulanırken, yurt içi kurumsal yatırımcılar için de yine %45 oranında tahsisat yapıldı. Halka arza ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayıları yatırımcı grubu bazında ayrıca tablolarla kamuoyuna sunuldu.