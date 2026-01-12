Yeni Şafak
AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Güz döneminin ikinci sınavı olan AÖF final sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026

09:4912/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
AÖF final sınavları ocak ayında uygulanacak. Final sınavları öncesinde adaylar AÖF sınav giriş belgesini almak zorunda. AÖF sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Peki AÖF sınavları ne zaman? 2026 AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte Güz döneminin ikinci sınavı olan AÖF final sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026

Güz döneminin ikinci sınavı olan AÖF final oturumlarının ne zaman olacağı sosyal medyada araştırılıyor. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav yerleri yayımlandı mı?

AÖF güz dönemi final sınavı giriş belgeleri ile ilgili Anadolu Üniversitesi bugün bir duyuru geçmedi. Sınav yerlerinin 12 Ocak Pazartesi erişime açılması bekleniyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin belgeler yayımlandığında, AÖF öğrenci giriş sistemi üzerinden erişim sağlanacak.


AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak.

