Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası yurdun birçok kesiminde sıcaklıkların düşmesinin ardından sağanak ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bugün Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ gibi birçok il ve ilçede eğitime ara verilirken yarın için "13 Ocak Salı günü okullar tatil mi?" sorusunun cevabı da merak konusu oldu. 13 Ocak Salı (yarın) okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil olacak? İşte Son dakika Valiliklerden gelen açıklamalar.
Yarın okullar tatil mi sorusu il il Valiliklerden yapılan açıklamalar kapsamında gündemde yer alıyor. 13 Ocak 2026 Salı son dakika kar tatili Valilik duyuruları takip ediliyor.
YARIN 13 OCAK SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
13 Ocak Salı günü için bazı illerde eğitime ara verildiği açıklanırken, birçok ilde henüz resmi bir karar duyurulmadı.
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.
İstanbul Valiliği tarafından 13 Ocak Salı günü okulların tatil edileyeceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
12 OCAK PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER
TEKİRDAĞ'DA 2 İLÇE
Tekirdağ’ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
KÜTAHYA/DUMLUPINAR
Dumlupınar Kaymakamlığı, ilçede olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini
AFYONKARAHİSAR'DA 2 İLÇE VE BİR BELDE
Kentte 2 ilçe ile birlikte bir beldede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kar yağışı, kuvvetli rüzgâr, don ve buzlanma nedeniyle, İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, Büyükkalecik ve merkeze bağlı Olucak köyünde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında sadece taşımalı eğitime, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
ADANA’DA BİR İLÇE
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
ELAZIĞ
Elazığ'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Elazığ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda ilçelerde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilgili kaymakamlıklar ile değerlendirme yapıldığı belirtildi.
KAYSERİ'DE 2 İLÇE
Kayseri'nin Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 12 Ocak pazartesi günü ara verildi.
YOZGAT
Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde eğitime ara verildi.
SAKARYA
Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında il genelinde üniversiteler hariç, resmi, özel tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime yarın ara verildiği kaydedildi.
YALOVA
Yalova Valisi Hülya Kaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu.
MALATYA
Malatya Valisi Seddar Yavuz, X hesabından yaptığı paylaşımda, beklenen kar yağışı ve yaşanabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 12 Ocak pazartesi günü ara verildiğini bildirdi.
ADIYAMAN'DA 3 İLÇE
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
DİYARBAKIR
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
KOCAELİ
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın il genelinde ara verildiği bildirildi.
ANKARA
ANKARA'DA KIRSAL MAHALLELERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.' denildi.
İSTANBUL
İstanbul Valiliği, kent genelinde yarın olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi.
BİNGÖL'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA
Bingöl'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
SİVAS
Sivas'ta beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
TUNCELİ
Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre; 11 Ocak 2026 Pazar ve 12 Ocak 2026 Pazartesi günleri ilimiz genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları kapsamında Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı, rakımı 800 metre ve üzerindeki kesimlerde (Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahir Dağı ve çevresi) karla karışık yağmur ile yer yer yoğun kar yağışı, ilimizin diğer tüm ilçelerinde ise pazar ve pazartesi günleri boyunca yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmiştir. Beklenen bu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği değerlendirilmektedir.Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır.Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumu, hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecektir.Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”