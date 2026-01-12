E-Okul not girişi ne zaman kapanıyor? 2026 birinci dönem devamsızlık ve not sorgulama ekranı

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), karne öncesi en çok kullanılan dijital platformların başında geliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasına yaklaşılırken, “e-Okul ne zaman kapanıyor” sorusu yeniden gündeme taşındı.





E-Okul not ve devamsızlık girişleri

MEB’in resmi eğitim takvimine göre birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Karne basım hazırlıkları öncesinde öğretmenlerin sınav, proje ve performans puanlarını sisteme girmesi gerekiyor. Bu kapsamda okul yönetimlerinin e-Okul sistemini 14 Ocak 2026 Çarşamba gününe kadar açık tutması öngörülüyor. Bu tarihten sonra not ve devamsızlık girişlerinin kapatılması bekleniyor.





Veliler ve öğrenciler sisteme erişebilecek

Not giriş süreci tamamlandıktan sonra da öğrenciler ve veliler, sömestr tatili boyunca e-Okul VBS ekranına erişim sağlayabilecek. Böylece karne bilgileri, dönem sonu notları ve devamsızlık durumları online olarak görüntülenmeye devam edecek.





E-Okul VBS’ye giriş ve ikinci dönem tarihi

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne eokul.meb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet bilgileriyle giriş yapılıyor. Yarıyıl tatilinin ardından ise 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde başlayacak.



