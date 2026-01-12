Yeni Şafak
E-Okul not girişi ne zaman kapanıyor? 2026 birinci dönem devamsızlık ve not sorgulama ekranı

21:3012/01/2026, الإثنين
E-Okul not girişi ne zaman kapanıyor

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesine günler kala e-Okul sisteminin kapanış tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre karne süreci 16 Ocak 2026’da başlarken, not ve devamsızlık girişleri için okullara tanınan sürenin hangi tarihte dolacağı da netleşmiş durumda.

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), karne öncesi en çok kullanılan dijital platformların başında geliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasına yaklaşılırken, “e-Okul ne zaman kapanıyor” sorusu yeniden gündeme taşındı.


E-Okul not ve devamsızlık girişleri

MEB’in resmi eğitim takvimine göre birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Karne basım hazırlıkları öncesinde öğretmenlerin sınav, proje ve performans puanlarını sisteme girmesi gerekiyor. Bu kapsamda okul yönetimlerinin e-Okul sistemini 14 Ocak 2026 Çarşamba gününe kadar açık tutması öngörülüyor. Bu tarihten sonra not ve devamsızlık girişlerinin kapatılması bekleniyor.


Veliler ve öğrenciler sisteme erişebilecek

Not giriş süreci tamamlandıktan sonra da öğrenciler ve veliler, sömestr tatili boyunca e-Okul VBS ekranına erişim sağlayabilecek. Böylece karne bilgileri, dönem sonu notları ve devamsızlık durumları online olarak görüntülenmeye devam edecek.


E-Okul VBS’ye giriş ve ikinci dönem tarihi

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne eokul.meb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet bilgileriyle giriş yapılıyor. Yarıyıl tatilinin ardından ise 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde başlayacak.


#not girişi
#e-okul
#devamsızlık sorgulama
#karne
#2025-2026 eğitim öğretim yılı
#meb
#milli eğitim bakanlığı
#birinci dönem
#veli bilgilendirme sistemi
#vbs
#öğrenci notları
