Düzce TOKİ konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi

Düzce TOKİ konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi

13:5312/01/2026, Pazartesi
TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Düzce Gölyaka 100/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Düzce İli, Gölyaka İlçesi, Yazıpınar Mahallesi 140 Adet Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 92 adet; 3+1 nitelikli 48 adet olmak üzere toplamda 140 adet konut arasından konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte Düzce TOKİ konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.

DÜZCE GÖLYAKA KONUT BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

