TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Düzce Gölyaka 100/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Düzce İli, Gölyaka İlçesi, Yazıpınar Mahallesi 140 Adet Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 92 adet; 3+1 nitelikli 48 adet olmak üzere toplamda 140 adet konut arasından konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte Düzce TOKİ konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.

1 /19

2 /19

3 /19

4 /19

5 /19

6 /19

7 /19

8 /19

9 /19

10 /19

11 /19

12 /19

13 /19

14 /19

15 /19

16 /19

17 /19

18 /19