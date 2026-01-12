TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Düzce Gölyaka 100/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Düzce İli, Gölyaka İlçesi, Yazıpınar Mahallesi 140 Adet Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 92 adet; 3+1 nitelikli 48 adet olmak üzere toplamda 140 adet konut arasından konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte Düzce TOKİ konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.