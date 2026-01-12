Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İŞKUR İŞ İLANLARI: Kamu ve özel sektör en az lise mezunu binlerce personel alımı yapıyor: İŞKUR iş ilanı başvuruları güncellendi

İŞKUR İŞ İLANLARI: Kamu ve özel sektör en az lise mezunu binlerce personel alımı yapıyor: İŞKUR iş ilanı başvuruları güncellendi

08:5812/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

İŞKUR güncel personel alımı iş ilanı yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, aralık ve ocak ayı itibarıyla tüm Türkiye genelinde on binlerce açık iş pozisyonu bulunuyor ve özel sektör ağırlıklı büyük bir istihdam fırsatı sunuluyor. İŞKUR iş ilanları ile KPSS şartı aranmadan güvenlik görevlisi, garson, temizlik görevlisi, şoför, muhasebe elemanı, beden işçisi, satış danışmanı gibi çeşitli kadrolarda alımlar devam etmekte. İŞKUR açık iş ilanı iş arayışında bulunanların yoğun takip ettiği adres olmakta. personel alımı yapılacak iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Tekirdağ başta olmak üzere 81 il yer alıyor. İşte güncel ocak ayı İŞKUR açık iş ilanları detayları ve başvuru bilgileri.

Ocak ayına girilmesiyle birlikte kamu personel alım ilanları yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. İŞKUR, yayımladığı yeni personel alımı ilanlarıyla Türkiye genelinde geniş çaplı bir istihdam süreci başlattı. Türkiye İş Kurumu tarafından duyurulan açık iş ilanları; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Konya, Manisa, Balıkesir, Kayseri, Kütahya, Yozgat ve Elazığ başta olmak üzere birçok ili kapsıyor. Yayınlanan ilanlarda KPSS şartı aranmazken, farklı sektör ve pozisyonlarda binlerce personel alımı yapılacağı belirtildi. Başvuru yapılabilecek kadrolar arasında bekçi, garson, şoför, satış temsilcisi, muhasebe elemanı, temizlik görevlisi, aşçı, hemşire, çaycı ve beden işçisi gibi çok sayıda meslek grubu yer alıyor. Adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden il, meslek ve eğitim durumuna göre filtreleme yaparak kendilerine uygun ilanlara kolaylıkla başvuruda bulunabiliyor.

TOKİ AÇIK İŞ İLANLARI TÜM İLLER İÇİN TIKLAYIN

#İşkur
#işkur iş ilanları
#İşkur e şube açık iş ilanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? 12 Ocak Pazartesi maç programı