Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, savunma ve havacılık alanındaki şirketleri yatırımcıların öncelikli gündemine taşıdı. Özellikle savunma sistemleri ve ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar, son dönemde hem piyasa performanslarıyla hem de uluslararası projelerdeki görünürlükleriyle öne çıkıyor. Bu gelişmeler, sektöre olan ilgiyi borsada daha da güçlendirmiş durumda. Peki Aselsan hissesi ne kadar?
Borsa İstanbul savunma hisseleri içinde öne çıkan ASELSAN, hem teknolojik kabiliyetleri hem de finansal başarısıyla yatırımcıların güvenini kazandı. Şirketin hissesi geçtiğimiz hafta %21,6 yükselerek 280 TL seviyesine çıktı. Günlük işlem hacmi ise 12,76 milyar TL'ye ulaştı.
2025 yılını 1,05 trilyon TL piyasa değeriyle kapatan ASELSAN, 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı ve değeri 1,27 trilyon TL’ye ulaştı. Bu yükseliş, ASELSAN hisse analizi yapan uzmanların beklentilerini aşarken, şirketin teknoloji odaklı stratejisinin borsa tarafından olumlu karşılandığını gösterdi.
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri için aracı kurumların 2026 yılı beklentileri şekillenmeye başladı. 12 Ocak günü model portföyünü güncelleyen TERA Yatırım ASELS kodlu hisse senedi için kapsamlı bir değerlendirme raporu yayımladı. Kurum analistleri yaptıkları çalışma sonucunda hisse senedi için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etme kararı aldı.
TERA Yatırım tarafından yayımlanan raporda Aselsan için daha önce belirlenen 246 TL'lik hedef fiyat 335,58 TL'ye yükseltildi. Hissenin son işlem fiyatının 280,00 TL olduğu göz önüne alındığında bu yeni hedef fiyat yüzde 19,85 oranında bir getiri potansiyeline işaret ediyor.