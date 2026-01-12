Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Aselsan hissesi ne kadar?

Aselsan hissesi ne kadar?

13:2612/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, savunma ve havacılık alanındaki şirketleri yatırımcıların öncelikli gündemine taşıdı. Özellikle savunma sistemleri ve ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar, son dönemde hem piyasa performanslarıyla hem de uluslararası projelerdeki görünürlükleriyle öne çıkıyor. Bu gelişmeler, sektöre olan ilgiyi borsada daha da güçlendirmiş durumda. Peki Aselsan hissesi ne kadar?

Borsa İstanbul savunma hisseleri içinde öne çıkan ASELSAN, hem teknolojik kabiliyetleri hem de finansal başarısıyla yatırımcıların güvenini kazandı. Şirketin hissesi geçtiğimiz hafta %21,6 yükselerek 280 TL seviyesine çıktı. Günlük işlem hacmi ise 12,76 milyar TL'ye ulaştı.

2025 yılını 1,05 trilyon TL piyasa değeriyle kapatan ASELSAN, 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı ve değeri 1,27 trilyon TL’ye ulaştı. Bu yükseliş, ASELSAN hisse analizi yapan uzmanların beklentilerini aşarken, şirketin teknoloji odaklı stratejisinin borsa tarafından olumlu karşılandığını gösterdi.

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri için aracı kurumların 2026 yılı beklentileri şekillenmeye başladı. 12 Ocak günü model portföyünü güncelleyen TERA Yatırım ASELS kodlu hisse senedi için kapsamlı bir değerlendirme raporu yayımladı. Kurum analistleri yaptıkları çalışma sonucunda hisse senedi için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etme kararı aldı.

TERA Yatırım tarafından yayımlanan raporda Aselsan için daha önce belirlenen 246 TL'lik hedef fiyat 335,58 TL'ye yükseltildi. Hissenin son işlem fiyatının 280,00 TL olduğu göz önüne alındığında bu yeni hedef fiyat yüzde 19,85 oranında bir getiri potansiyeline işaret ediyor.

#aselsan hisse
#Tüpraş hisse
#Aselsan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bingöl’de yarın 13 Ocak okullar tatil mi? Bingöl Valiliğinden kar tatili açıklaması var mı? 192 köy yolu ulaşıma kapandı