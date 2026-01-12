Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri için aracı kurumların 2026 yılı beklentileri şekillenmeye başladı. 12 Ocak günü model portföyünü güncelleyen TERA Yatırım ASELS kodlu hisse senedi için kapsamlı bir değerlendirme raporu yayımladı. Kurum analistleri yaptıkları çalışma sonucunda hisse senedi için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etme kararı aldı.

TERA Yatırım tarafından yayımlanan raporda Aselsan için daha önce belirlenen 246 TL'lik hedef fiyat 335,58 TL'ye yükseltildi. Hissenin son işlem fiyatının 280,00 TL olduğu göz önüne alındığında bu yeni hedef fiyat yüzde 19,85 oranında bir getiri potansiyeline işaret ediyor.