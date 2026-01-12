Somali'den tarihi adım: İsrail ile iş birliği yapan BAE ile tüm anlaşmalar iptal edildi

İsrail’in Somaliland’ı bağımsız bir ülke olarak tanıması ve BAE’nin Yemen’de Güney Yemen Geçiş Konseyi’ne verdiği destek, Afrika Boynuzu ve çevresinde istikrarsızlığı derinleştirdi.

İsrail ve BAE arasında resmen ilan edilmese de sahada görülen örtülü bir iş birliği bulunuyor.

Netanyahu ve Al Nahyan yönetimleri, bu ortaklıklarını kaos üzerinden ilerletiyor.

Somali, BAE ile tüm anlaşmaları iptal etti

Son dönemde yaşanan krizler üzerine Somali, tarihi bir karara imza attı.

Bakanlar Kurulu, bugün aldığı kararla BAE ile yapılan tüm anlaşmaları iptal ettiğini duyurdu.

'Ulusal birlik, toprak bütünlüğü ve anayasal düzen' vurgusu

Somali Anayasası’ndan kaynaklanan yetkileri doğrultusunda ve ülkenin egemenliğini koruma amacıyla hareket eden Bakanlar Kurulu, ulusal birliğin, toprak bütünlüğünün ve anayasal düzenin savunulması için bu kararı aldığını açıkladı.

Son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesinin ardından alınan kararla, BAE ile merkezi hükümet, bağlı kurumlar ve Somali'ye bağlı federal üye eyaletler arasında imzalanmış tüm anlaşmaların geçersiz kılındığı bildirildi.

"Siyasi bağımsızlığımızı zedeleyen güçlü kanıtlara dayanıyor"

Kararın; Berbera, Bosaso ve Kismayo limanlarına ilişkin tüm anlaşma ve iş birliği biçimlerini kapsadığı belirtildi. Ayrıca Somali ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanmış mevcut tüm anlaşmaların, ikili güvenlik ve savunma iş birliği anlaşmaları da dâhil olmak üzere iptal edildiği kaydedildi.

Bakanlar Kurulu açıklamasında, söz konusu kararın; ülkenin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını zedeleyen olumsuz eylemlere ilişkin raporlar ve güçlü kanıtlara dayandığı ifade edildi. Bu tür eylemlerin, Birleşmiş Milletler Şartı, Afrika Birliği Kurucu Senedi, İslam İşbirliği Teşkilatı Şartı ve Arap Birliği Şartı’nda yer alan egemenlik, iç işlerine karışmama ve anayasal düzene saygı ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bu girişimlerin Somali halkının iradesiyle de bağdaşmadığı, halkın ülkenin bağımsızlığına ve ulusal birliğine zarar verecek her türlü uygulamayı açıkça reddettiği belirtildi.

Karar derhal BAE'ye bildirilecek

Karar doğrultusunda Somali Dışişleri Bakanlığı’na, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetine resmi bildirimde bulunması, kararların uygulanmasını koordine etmesi ve Afrika Birliği ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel ortakları bilgilendirmesi talimatı verildi.



