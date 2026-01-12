Somali'den tarihi adım: İsrail ile iş birliği yapan BAE ile tüm anlaşmalar iptal edildi

Somali, Somaliland'ı ülke olarak tanıyan İsrail ile iş birliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan tüm anlaşmaların iptal edildiğini açıkladı. Bakanlar Kurulu imzasıyla duyurulan kararda, "ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığının zedelendiği" vurgulandı. Mogadişu yönetimi, kararının 'olumsuz eylemlere ilişkin raporlar ve güçlü kanıtlara dayandığını' da ifade etti.
İsrail’in Somaliland’ı bağımsız bir ülke olarak tanıması ve BAE’nin Yemen’de Güney Yemen Geçiş Konseyi’ne verdiği destek, Afrika Boynuzu ve çevresinde istikrarsızlığı derinleştirdi.
İsrail ve BAE arasında resmen ilan edilmese de sahada görülen örtülü bir iş birliği bulunuyor.
Netanyahu ve Al Nahyan yönetimleri, bu ortaklıklarını kaos üzerinden ilerletiyor.
Somali, BAE ile tüm anlaşmaları iptal etti
Son dönemde yaşanan krizler üzerine Somali, tarihi bir karara imza attı.
'Ulusal birlik, toprak bütünlüğü ve anayasal düzen' vurgusu
Somali Anayasası’ndan kaynaklanan yetkileri doğrultusunda ve ülkenin egemenliğini koruma amacıyla hareket eden Bakanlar Kurulu, ulusal birliğin, toprak bütünlüğünün ve anayasal düzenin savunulması için bu kararı aldığını açıkladı.
"Siyasi bağımsızlığımızı zedeleyen güçlü kanıtlara dayanıyor"
Kararın; Berbera, Bosaso ve Kismayo limanlarına ilişkin tüm anlaşma ve iş birliği biçimlerini kapsadığı belirtildi. Ayrıca Somali ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanmış mevcut tüm anlaşmaların, ikili güvenlik ve savunma iş birliği anlaşmaları da dâhil olmak üzere iptal edildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, bu girişimlerin Somali halkının iradesiyle de bağdaşmadığı, halkın ülkenin bağımsızlığına ve ulusal birliğine zarar verecek her türlü uygulamayı açıkça reddettiği belirtildi.
Karar derhal BAE'ye bildirilecek
Karar doğrultusunda Somali Dışişleri Bakanlığı’na, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetine resmi bildirimde bulunması, kararların uygulanmasını koordine etmesi ve Afrika Birliği ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel ortakları bilgilendirmesi talimatı verildi.