Yemen BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal etti

10:3930/12/2025, Salı
AA
Yemen, ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu
Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiği duyuruldu.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, söz konusu karar, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Reşad el-Alimi tarafından alındı.

BAE ile yapılmış olan ortak savunma anlaşmasının iptal edilmesini öngören karar uyarınca tüm BAE kuvvetleri ve mensuplarının 24 saat içinde Yemen topraklarının tamamından çekilmesi gerekiyor.

Ayrıca Vatan Kalkanı Güçlerinin harekete geçerek Hadramevt ve Mehra illerinde tüm askeri kampları devralması istendi.

Konuya ilişkin BAE'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Hadramevt'te ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı "sınırlı bir askeri operasyon" gerçekleştirdiğini duyurmuştu.





#BAE
#Yemen
#savunma anlaşması
