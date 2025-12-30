Suudi Arabistan'dan BAE'ye çağrı: 'Yemen'deki silahlı gruplara desteğini kes'

Arşiv
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’ni Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen'deki askerlerini 24 saat içinde ülkeden çekmeye ve silahlı gruplara desteğini kesmeye çağırdı.
Ayrıntılar geliyor...
#Suudi Arabistan
#Yemen
#BAE
Ayrıntılar geliyor...
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.