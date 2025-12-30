Yeni Şafak
Suudi Arabistan'dan BAE'ye çağrı: 'Yemen'deki silahlı gruplara desteğini kes'

Suudi Arabistan'dan BAE'ye çağrı: 'Yemen'deki silahlı gruplara desteğini kes'

30/12/2025, Salı
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’ni Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen'deki askerlerini 24 saat içinde ülkeden çekmeye ve silahlı gruplara desteğini kesmeye çağırdı.

