Netanyahu'nun 'Somaliland' planını İsrail basını yazdı: Filistinlileri topraklarından sürgün edecek

00:0327/12/2025, Cumartesi
AA
İsrail basını, Netanyahu'nun '1 milyon Gazzeliyi kabul etmeye hazır olan' Somaliland'ı tanıma kararının perde arkasını yazdı.
İsrail basını, Netanyahu'nun '1 milyon Gazzeliyi kabul etmeye hazır olan' Somaliland'ı tanıma kararının perde arkasını yazdı.

İsrail basını, Netanyahu'nun Somaliland'ı bağımsız bir ülke olarak tanıması kararının ardında yatanları yazdı. Yedioth Ahronoth gazetesi, Somaliland'ın Filistinlileri bölgeden sürgün etmeyi amaçlayan İsrail'e 1 milyon Gazzeliyi kabul etmeye hazır olduğunu ilettiği aktarıldı. Ayrıca, Mossad'ın bölgede uzun yıllardır faaliyette olduğu, Tel Aviv yönetiminin Yemen'deki Husilere karşı bu bölgeye ilgi duyduğu belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde,
Somaliland'ın Gazze'de ateşkesin sağlanmasından önce, Filistinlileri bölgeden sürgün etmeyi amaçlayan İsrail'e 1 milyon Gazzeliyi kabul etmeye hazır olduğunu ilettiği aktarıldı.

İsrail'in Somaliland'a Afrika Boynuzu'ndaki uzun sahil şeridi ve stratejik konumu sebebiyle ilgi duyduğu, bu ilginin en önemli nedenlerinden birinin de Yemen'e yakınlığı olduğu yorumu yapıldı.

"İsrail'in Somaliland ile ilişkilerini güçlendirmesi, Husilerle mücadelede bir tür güç çarpanı oluşturmaktadır."
iddiasında bulunulurken, Gazze'deki ateşkese rağmen Husilerin bölgedeki deniz ulaşımı açısından tehdit oluşturduğu ileri sürüldü.

Mossad etkili oldu

Tel Aviv'in Somaliland'ı tanımasında İsrail dış istihbarat servisi
Mossad'ın arka planda önemli bir rolü olduğuna ve Mossad'ın bölgede uzun yıllardır faaliyet gösterdiğine işaret edildi.
Bugün açıklanan karşılıklı tanıma kararı
"İsrail'in diplomatik ilişkisi olmayan ülkelerle perde arkasından ilişkilerini sürdürmesinden sorumlu olan Mossad tarafından oluşturulmuştur."
ifadeleri kullanıldı.

Karşılıklı tanımanıın, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın koordinasyonunda taraflar arasında aylarca süren yoğun ve gizli görüşmelerin ardından duyurulduğu ve ilk toplantının nisanda yapıldığı belirtildi.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada,
"Geçtiğimiz yıl boyunca, kapsamlı ve sürekli diyalog temelinde İsrail ile Somaliland arasında ilişkiler kuruldu."
ifadesini kullandı.


#Binyamin Netanyahu
#Filistin
#Somaliland
