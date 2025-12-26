Türkiye'den İsrail'e Somaliland tepkisi: Hukuk dışı müdahale

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin desteklediği Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'ı 'ülke' olarak tanıdığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Somaliland’a yönelik açıklamasının Netanyahu hükümetinin istikrarsızlaştırıcı ve hukuk dışı politikalarının yeni bir örneği olduğunu vurguladı. Söz konusu adımın Somali’nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşıdığı belirtildi.

“Hukuk dışı ve istikrarsızlaştırıcı bir adım”

Keçeli, İsrail’in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönündeki açıklamasının, Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin devamı olduğunu kaydetti.

“Somali’nin iç işlerine açık müdahale”

Yayılmacı politikalarını sürdüren İsrail’in bu adımının, Filistin Devleti’nin tanınmasını engellemeye yönelik çabaların bir parçası olduğunu belirten Keçeli, söz konusu girişimin Somali’nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşıdığını ifade etti.

“Kararlar tüm Somalililerin iradesiyle alınmalı”

Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararların, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınması gerektiğini vurgulayan Keçeli, tek taraflı adımların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“Türkiye, Somali halkının yanında”

Keçeli, Türkiye’nin Afrika Boynuzu’nda barış ve güvenliğe önem verdiğini, Somali’nin toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediğini ve Türkiye’nin Somali halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran: Hassas dengeleri daha da kırılgan hale getirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in Somaliland bölgesine ilişkin tutumunu uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi. Duran, söz konusu açıklamanın Somali’nin iç işlerine doğrudan müdahale anlamı taşıdığına dikkat çekti.

Devam:

Duran paylaşımında, İsrail’in bu adımının Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef aldığını belirterek, Afrika Boynuzu’ndaki hassas dengeleri daha da kırılgan hale getirdiğini ifade etti.

Bu yaklaşımın, bölgede barış ve istikrar çabalarına zarar verdiğini kaydeden Duran, soykırım ve işgal gibi “karanlık bir sicile” sahip olduğunu söylediği Netanyahu hükümetinin sorumsuz politikalarının yeni bir örneğiyle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Duran, Afrika Boynuzu’nda gerilimi tırmandıracak ve güvenlik risklerini artıracak bu tür girişimlere karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Duran, Türkiye’nin Somali’ye desteğinin altını çizerek, “Türkiye, kardeş Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerini kullandı.







