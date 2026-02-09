Kayseri’nin nüfusu ne kadar, kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre Kayseri’nin nüfusu 1 milyon 458 bin 991 oldu. Bu sayının 730 bin 728 bin 836’sını erkek nüfusu, 730 bin 155’ini ise kadın nüfusu oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, geçen yıl 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 59 bin 434 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,98 (43 milyon 32 bin 734 kişi) olarak kaydedildi. Yıllık nüfus artış hızı, 2024'te binde 3,4 iken 2025'te bu oran binde 5'e çıktı.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı, 2024'te yüzde 93,4 iken 2025'te yüzde 93,6 oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e geriledi.