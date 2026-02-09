Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, 2024 yılı itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, geçen yıl 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. İşte il il nüfus oranları...

1 /81 Adana

2 283 609

2 /81 Adıyaman

617 821



3 /81 Afyonkarahisar

751 808



4 /81 Ağrı

491 489



5 /81 Amasya

342 242



6 /81 Ankara

5 910 320



7 /81 Antalya

2 777 677



8 /81 Artvin

167 531



9 /81 Aydın

1 172 107



10 /81 Balıkesir

1 284 517



11 /81 Bilecik

228 995



12 /81 Bingöl

282 299



13 /81 Bitlis

360 423



14 /81 Bolu

327 173



15 /81 Burdur

277 226



16 /81 Bursa

3 263 011



17 /81 Çanakkale

573 976



18 /81 Çankırı

200 549

19 /81 Çorum

519 590



20 /81 Denizli

1 060 975



21 /81 Diyarbakır

1 852 356



22 /81 Edirne

422 438



23 /81 Elazığ

605 678



24 /81 Erzincan

239 625



25 /81 Erzurum

736 877



26 /81 Eskişehir

927 956



27 /81 Gaziantep

2 222 415



28 /81 Giresun

455 074



29 /81 Gümüşhane

138 807



30 /81 Hakkari

279 681



31 /81 Hatay

1 577 531



32 /81 Isparta

445 303



33 /81 Mersin

1 956 428



34 /81 İstanbul

15 754 053

35 /81 İzmir

4 504 185

36 /81 Kars

268 991

37 /81 Kastamonu

379 934



38 /81 Kayseri

1 458 991



39 /81 Kırklareli

379 595



40 /81 Kırşehir

242 777



41 /81 Kocaeli

2 161 171



42 /81 Konya

2 343 409



43 /81 Kütahya

570 478



44 /81 Malatya

755 854



45 /81 Manisa

1 477 756

46 /81 Kahramanmaraş

1 146 278

47 /81 Mardin

903 576

48 /81 Muğla

1 099 547

49 /81 Muş

389 127

50 /81 Nevşehir

320 150

51 /81 Niğde

374 492

52 /81 Ordu

768 087

53 /81 Rize

346 947

54 /81 Sakarya

1 123 693

55 /81 Samsun

1 392 403

56 /81 Siirt

332 369

57 /81 Sinop

225 848

58 /81 Sivas

631 401

59 /81 Tekirdağ

1 208 441

60 /81 Tokat

614 141

61 /81 Trabzon

823 323

62 /81 Tunceli

85 083

63 /81 Şanlıurfa

2 265 800

64 /81 Uşak

374 405

65 /81 Van

1 112 013



66 /81 Yozgat

413 208

67 /81 Zonguldak

585 203

68 /81 Aksaray

441 136

69 /81 Bayburt

82 836

70 /81 Karaman

262 355

71 /81 Kırıkkale

282 830

72 /81 Batman

662 626

73 /81 Şırnak

573 666

74 /81 Bartın

206 663

75 /81 Ardahan

90 392

76 /81 Iğdır

205 071

77 /81 Yalova

311 635

78 /81 Karabük

249 614

79 /81 Kilis

157 363

80 /81 Osmaniye

564 123