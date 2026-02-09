Yeni Şafak
İşte il il nüfus sayısı! Hangi ilin nüfusu kaç oldu?

Halil Akkoç
11:339/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, 2024 yılı itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, geçen yıl 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. İşte il il nüfus oranları...

Adana


2 283 609

Adıyaman


617 821


Afyonkarahisar


751 808


Ağrı


491 489


Amasya


342 242


Ankara


5 910 320


Antalya


2 777 677


Artvin


167 531


Aydın


1 172 107


Balıkesir


1 284 517


Bilecik


228 995


Bingöl


282 299


Bitlis


360 423


Bolu


327 173


Burdur


277 226


Bursa


3 263 011


Çanakkale


573 976


Çankırı


200 549

Çorum


519 590


Denizli


1 060 975


Diyarbakır


1 852 356


Edirne


422 438


Elazığ


605 678


Erzincan


239 625


Erzurum


736 877


Eskişehir


927 956


Gaziantep


2 222 415


Giresun


455 074


Gümüşhane


138 807


Hakkari


279 681


Hatay


1 577 531


Isparta


445 303


Mersin


1 956 428


İstanbul


15 754 053

İzmir


4 504 185

Kars


268 991

Kastamonu


379 934


Kayseri


1 458 991


Kırklareli


379 595


Kırşehir


242 777


Kocaeli


2 161 171


Konya


2 343 409


Kütahya


570 478


Malatya


755 854


Manisa


1 477 756

Kahramanmaraş


1 146 278

Mardin


903 576

Muğla


1 099 547

Muş


389 127

Nevşehir


320 150

Niğde


374 492

Ordu


768 087

Rize


346 947

Sakarya


1 123 693

Samsun


1 392 403

Siirt


332 369

Sinop


225 848

Sivas


631 401

Tekirdağ


1 208 441

Tokat


614 141

Trabzon


823 323

Tunceli


85 083

Şanlıurfa


2 265 800

Uşak


374 405

Van


1 112 013


Yozgat


413 208

Zonguldak


585 203

Aksaray


441 136

Bayburt


82 836

Karaman


262 355

Kırıkkale


282 830

Batman


662 626

Şırnak


573 666

Bartın


206 663

Ardahan


90 392

Iğdır


205 071

Yalova


311 635

Karabük


249 614

Kilis


157 363

Osmaniye


564 123

Düzce


415 622

