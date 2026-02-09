Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, 2024 yılı itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, geçen yıl 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. İşte il il nüfus oranları...
Adana
2 283 609
Adıyaman
617 821
Afyonkarahisar
751 808
Ağrı
491 489
Amasya
342 242
Ankara
5 910 320
Antalya
2 777 677
Artvin
167 531
Aydın
1 172 107
Balıkesir
1 284 517
Bilecik
228 995
Bingöl
282 299
Bitlis
360 423
Bolu
327 173
Burdur
277 226
Bursa
3 263 011
Çanakkale
573 976
Çankırı
200 549
Çorum
519 590
Denizli
1 060 975
Diyarbakır
1 852 356
Edirne
422 438
Elazığ
605 678
Erzincan
239 625
Erzurum
736 877
Eskişehir
927 956
Gaziantep
2 222 415
Giresun
455 074
Gümüşhane
138 807
Hakkari
279 681
Hatay
1 577 531
Isparta
445 303
Mersin
1 956 428
İstanbul
15 754 053
İzmir
4 504 185
Kars
268 991
Kastamonu
379 934
Kayseri
1 458 991
Kırklareli
379 595
Kırşehir
242 777
Kocaeli
2 161 171
Konya
2 343 409
Kütahya
570 478
Malatya
755 854
Manisa
1 477 756
Kahramanmaraş
1 146 278
Mardin
903 576
Muğla
1 099 547
Muş
389 127
Nevşehir
320 150
Niğde
374 492
Ordu
768 087
Rize
346 947
Sakarya
1 123 693
Samsun
1 392 403
Siirt
332 369
Sinop
225 848
Sivas
631 401
Tekirdağ
1 208 441
Tokat
614 141
Trabzon
823 323
Tunceli
85 083
Şanlıurfa
2 265 800
Uşak
374 405
Van
1 112 013
Yozgat
413 208
Zonguldak
585 203
Aksaray
441 136
Bayburt
82 836
Karaman
262 355
Kırıkkale
282 830
Batman
662 626
Şırnak
573 666
Bartın
206 663
Ardahan
90 392
Iğdır
205 071
Yalova
311 635
Karabük
249 614
Kilis
157 363
Osmaniye
564 123
Düzce
415 622