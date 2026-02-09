EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ bu sene ne kadar olacak? 2026 Emekli Bayram İkramiyesi ödeme

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ikramiye artışının bütçeye etkisini araştırdığı belirtilirken, hükümetin yasal düzenlemeyi de Ramazan ayı içerisinde Meclis’e sunmaya hazırlandığı söyleniyor. Halihazırda bayram ikramiyesi 4.000 TL olarak ödeniyor. Kulis bilgilerine göre, ikramiyenin 2026 yılında 5.000 TL’ye yükseltilmesi en güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor. Bütçe imkanlarına bağlı olarak 6.000 TL seçeneği de gündemde.