MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman alınır? 2026 MSÜ sınavı ne zaman? Giriş belgesi sorgulama

21:089/02/2026, Pazartesi
2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için takvim netleşti. Başvurularını tamamlayan adaylar, sınav günü ve saatinin yanı sıra sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak sınavda 120 soru yöneltilecek, adaylara 165 dakika süre tanınacak. Sınav giriş belgeleri, sınav haftasında erişime açılacak. İşte detaylar.

Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM tarafından yürütülen 2026-MSÜ süreci, askeri öğrenci adayları için kritik bir aşamaya girdi. Sınav tarihi ve saati kesinleşirken, sınav merkezlerine ilişkin bekleyiş sürüyor.

MSÜ sınavı 2026 ne zaman, saat kaçta?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 Pazar günü 10.15’te yapılacak. Türkiye genelinde uygulanacak sınav, ortaöğretim müfredatını esas alan çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?

Başvuru süreci 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların ardından sınav yerlerine ilişkin resmi duyuru henüz yapılmadı. Adaylar, sınav merkezleri açıklandığında bilgilerine ÖSYM AİS üzerinden ulaşabilecek.

Sınav süresi ve soru dağılımı

Sınavda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek. Testin kapsamı; Türkçe (40), Sosyal Bilimler (20), Temel Matematik (40) ve Fen Bilimleri (20) başlıklarından oluşuyor. Fen bölümünde fizik, kimya ve biyoloji soruları yer alacak.


Sınav giriş belgeleri ve gerekli evraklar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi duyurusuna göre sınav giriş belgeleri, sınavın yapılacağı hafta ais.osym.gov.tr üzerinden temin edilecek. Adayların sınav günü, giriş belgesiyle birlikte geçerli fotoğraflı kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunlu. Kimlik ibraz edemeyen adaylar sınav binalarına alınmayacak.

